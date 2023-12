Quale sarà il miglior panettone del 2023? Venite alla premiazione a Mercato Centrale Torino

Come scoprire dal vivo quale sarà il miglior panettone del 2023 secondo Dissapore e partecipare alle masterclass dedicate a Mercato Centrale Torino, il 2 dicembre.

Insieme a Mercato Centrale Torino abbiamo pensato un grande evento gastronomico per svelare il miglior panettone del 2023. Un evento pubblico, ma su iscrizione, come pubblico è stato il panel d’assaggio di quest’anno, la redazione letteralmente “in vetrina” grazie alle sale di vetro della food hall sotto la Mole.

La premiazione delle classifica dei panettoni artigianali e dei pandori di Dissapore, edizione 2023, si svolgerà il 2 dicembre, al secondo piano (“Spazio Fare”) della mega-struttura. Il programma si inserisce all’interno del primo week-end dedicato al Natale di Mercato Centrale Torino.

Il programma, le masterclass e la premiazione:

Dalle 11 alle 12: Live test Thimus, digitalizzare le emozioni del cibo

L’evento prevede sessioni live di un test neuroscientifico condotte da Thimus. Attraverso una ricetta inedita di gelato gastronomico offerto dalla bottega il Gelato di MOOU Gelateria Artigianale esploreremo come reagisce il nostro cervello agli stimoli olfattivi e gustativi. Questo test dimostrativo non solo offrirà un’esperienza sensoriale coinvolgente, ma permetterà anche di comprendere come la neuroscienza possa essere applicata nel contesto gastronomico.

Dalle ore 12 alle 13: guida alla degustazione del panettone e del Valdobbiadene

Sarà un’occasione unica per esplorare i segreti e le sfumature della degustazione di due eccellenze gastronomiche: il panettone e il prosecco di Valdobbiadene di Val D’Oca. Sarai immerso in un viaggio gustativo e informativo grazie al contributo prezioso dei redattori di Dissapore, che ti accompagneranno in un percorso dettagliato e coinvolgente, svelando i trucchi del mestiere.

Dalle 15 alle 16: la premiazione

Chiara Cavalleris e Stefania Pompele, redattrici di Dissapore, presenteranno la classifica di Dissapore dei 30 migliori panettoni artigianali d’Italia e dei 10 migliori pandori per uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo incantato dei lievitati.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Prenotazione obbligatoria a info.torino@mercatocentrale.it