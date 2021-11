Settimana della Cucina Italiana in Giappone: l’edizione 2021 con Dissapore e Garage Pizza

Inizia il 22 novembre la Settimana della cucina italiana in Giappone, con eventi e iniziative per promuovere il Made in Italy e un catalogo dei locali nel paese del Sol Levante.

di Dissapore 20 Novembre 2021

Per il quarto anno Dissapore è media partner, insieme a Garage Pizza, della settimana Settimana della Cucina Italiana in Giappone, dal 22 al 28 novembre. Nel corso degli anni questa iniziativa è diventata uno degli appuntamenti di maggior successo tra le attività promozionali coordinate dall’Ambasciata a Tokyo. La Settimana della Cucina Italiana in Giappone è parte di una più ampia iniziativa globale, la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, promossa dal Ministero degli Esteri con istituzioni, enti, associazioni di categoria e privati rappresentanti del food italiano e della nostra tradizione culinaria. In particolare in Giappone, paese per tanti versi lontano dal nostro, e forse per atteggiamento verso il cibo addirittura agli antipodi, la cucina italiana è però apprezzata, come e forse più dell’opera lirica, per la quale anche nel Sol Levante vanno matti.

L’Ambasciatore d’Italia Gianluigi Benedetti ha detto: “L’eccezionale accoglienza che l’iniziativa ha ricevuto negli anni scorsi e la curiosità che muove il pubblico giapponese alla scoperta della cucina e della tradizione culinaria italiana ci ha spinto, anche quest’anno, a programmare molti eventi grazie al prezioso contributo di tutti gli attori del Sistema Italia e numerosi partner. La settimana della cucina resta, inoltre, un’importante vetrina per il Made in Italy in campo agroalimentare e per la promozione e salvaguardia dei prodotti a denominazione protetta e controllata e della nostra produzione vitivinicola di eccellenza. I risultati sempre più incoraggianti che l’export italiano ha raggiunto, ci spingono a sostenere con sempre maggior entusiasmo e convinzione i nostri prodotti sul mercato locale e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.”

Per la Settimana della Cucina l’Ambasciata d’Italia a #Tokyo ha adottato una nuova mascotte: Tabemon il #samurai… Posted by Ambasciata d'Italia/Embassy of Italy – Tokyo on Friday, November 19, 2021

L’iniziativa è alla sesta edizione, e quest’anno si concentra sul tema della sostenibilità alimentare. La Settimana della Cucina italiana diventa così un’occasione per promuovere e rappresentare l’eccezionale varietà e qualità della cucina italiana ma anche per approfondire il tema del cibo rispetto all’ambiente, con tutte le implicazioni etiche, politiche e sociali del caso.

Il programma di quest’anno, è stato curato oltre che dall’Ambasciata d’Italia in Gaippone, dal Consolato Generale a Osaka, dagli Uffici ICE ed ENIT a Tokyo, dagli Istituti Italiani di Cultura a Tokyo e Osaka, dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, dall’Accademia Italiana della Cucina, dall’Associazione dei Cuochi di Cucina Italiana. Media partner, come si è detto, Garage Pizza e Dissapore.

La Settimana della Cucina si concluderà con una cena degustazione nella Residenza dell’Ambasciatore con un menù realizzato da Antonio Iacoviello, Chef di Gucci Osteria da Massimo Bottura, ispirato ai sapori e alle ricette della migliore tradizione culinaria italiana, declinate e rivisitate in chiave innovativa e sperimentale.

Anche per l’edizione 2021 è stato realizzato il catalogo dei ristoranti di cucina italiana in Giappone. Il catalogo, interamente digitale e interattivo, riporta le informazioni relative ai locali – bar, ristoranti e pizzerie – che propongono e promuovono la cucina italiana, divisi in quattro sezioni tematiche: Prima colazione, Aperitivo, Ristoranti e Pizzerie.

Il programma della Settimana della Cucina e il catalogo sono scaricabili dalla pagina web www.italiantaste.jp, accessibile anche scansionando il codice QR della Settimana della Cucina che sarà esposto in tutti i locali che aderiscono al programma.