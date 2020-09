Terra Madre – Salone del Gusto 2020: come partecipare ai Laboratori del Gusto (anche da casa)

Inizia l’8 ottobre il primo Terra Madre – Salone del Gusto, l’evento gastronomico più poderoso di Slow Food che per quest’edizione 2020 si adatta ai tempi che corrono facendosi digitale, con una programmazione di conferenze e degustazioni che terrà occupati gli appassionati del buon cibo fino ad aprile. Ed è proprio l’8 ottobre che iniziano i Laboratori del Gusto, degustazioni guidate che, come tradizione, sono l’occasione per assaporare formaggi e salumi prodotti in maniera rispettosa dell’ambiente e del benessere animale, e sorseggiare vini e birre di assoluto pregio.

Sono un modo per imparare gustando, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi quei prodotti li ha realizzati.

Uno dei dei classici appuntamenti di Terra Madre Salone del Gusto, che quest’anno mette in campo una novità: il kit di degustazione, per consentire anche a chi non potesse raggiungere Torino – che ospiterà gli eventi nei locali di Eataly – di partecipare ai Laboratori, ricevendo a casa i prodotti enogastronomici da degustare e condividendo l’evento con i propri amici.

I Laboratori del Gusto sono già prenotabili, sia per prendervi parte di persona a Torino che per assicurarsi i kit a disposizione. Attenzione, però: le scorte non sono infinite, meglio non farsi sfuggire l’occasione.

Qualche esempio delle eccellenze selezionate per i Laboratori del Gusto già prenotabili? Vini italiani e internazionali, il panorama brassicolo tricolore con le suggestioni tratte dalla Guida alle birre d’Italia 2021 appena pubblicata da Slow Food Editore, le “escursioni” all’estero per conoscere i birrifici più importanti e la grande sapienza artigiana della gastronomia regionale, con i formaggi e i salumi naturali:

Laboratori del Gusto: i vini e le birre

Formaggi naturali: erba, razze, latte crudo senza fermenti

Salumi naturali: razze autoctone, allevamento brado, no nitriti

Sardegna, tra latti e caci, pascoli e pastori

A ogni capra il suo formaggio

I vini del mare: un Laboratorio fra isole e coste

Il giorno del Laboratorio sarà inviata una mail con il link per partecipare all’appuntamento in streaming e seguire l’evento da casa, insieme ai produttori, agli esperti e al pubblico presente nelle sale di Eataly Torino. Il giorno successivo, poi, sarà disponibile la registrazione della degustazione per seguirla anche in differita.