Covid-19 e maltempo non ci hanno fermati, manco per niente. La mappa delle migliori gelaterie di Roma doveva pervenire ai lettori di Dissapore ad inizio estate. Una certezza, anche per quest’estate 2020, come la panna gratis.

Se siete della Capitale, provate a comprendermi, immaginando quanti chilometri sia necessario percorrere per riuscire a raccontare il gelato della città, considerando pure che il livello, da queste parti, è altino, la concorrenza tra gelatieri che mette pressione persino a me. E i pasticceri romani, pure loro, che mantecano gelati di grande qualità: potevo non considerarli?

Molte le conferme, poche le delusioni, diverse le new entry, per una guida al gelato romano (con tanto di Gourmap delle gelaterie romane imperdibili, completa di indirizzi, orari, schede informative e tutte le informazioni che vi possono servire) rigorosamente priva di foto di repertorio e giudizi premasticati: abbiamo visitato e ri-visitato le migliori botteghe del gelato dell’Urbe per censirle direttamente, assaggiandole una per una.

I criteri di selezione sono sempre gli stessi da queste parti: l’artigianalità regna sovrana, per cui le basi pronte e i franchising sono motivo d’esclusione, la trasparenza con il cliente – elenco ingredienti sempre in bella mostra, che ce lo studiamo! – è importantissima e se i gelatieri credono di essere simpatici dedicando il gelato agli Oreo sbagliano di grosso. Materia prima, creatività, ma soprattutto, buon gusto, in tutti i sensi.

Dunque, ecco a voi l’elenco in ordine sparso delle migliori gelaterie di Roma, secondo Dissapore, per l’anno 2020.

Neve di Latte

La celebre gelateria del Flaminio sembra essersi affrancata completamente dall’abbandono del suo gelatiere/padre spirituale, la superstar Ermanno di Pomponio (che sì, ha aperto un’altra gelateria a Civitavecchia e no, non è presente in questa mappa non avendone considerata la localizzazione pertinente al tessuto urbano di Roma), avvenuta nell’ormai lontanissimo 2014.

Navigando su varie testate gastronomiche, l’impressione che ci si potrebbe fare della gelateria, se non si fosse mai provato il prodotto, è che l’addio del Di Pomponio abbia coinciso con un decadimento immediato della qualità; giacché nessuna notizia di Neve di Latte, o quasi, viene data successivamente al fatal commiato.

Non sapremmo davvero dire perché, dato che il gelato di Neve di Latte stupisce per consistenza e gusto, è prodotto con ingredienti di altissima fascia e si rivela nettamente superiore alla media di molti competitor, pur già molto buoni, annoverati in questa lista. Può vantare una delle migliori interpretazioni di pistacchio che potrete trovare in città (concentrato, sapido, salato) e alcune grandi frutte in cui la materia prima sa esprimersi da sola.

Gusti forti: Pistacchio di Bronte, pesca tabacchiera, ricotta del siciliano

Prezzi: coppetta piccola/media/grande rispettivamente a 2,5, 3, e 5 euro; cono piccolo/medio a 2,5/3 euro; gelato d’asporto al kg €25

Indirizzo: Via Luigi Poletti 6 (Flaminio) e Via Federico Cesi 1 (Prati)

Orari: Aperto tutti i giorni, 08.00 – 00.30

Cremeria Aurelia

Situata in quella che per animali da Roma Sud come me è una zona della città profondamente esotica e distante, la Cremeria Aurelia, a poche centinaia di metri dalla fermata della Metro A Baldo degli Ubaldi, vale il viaggio.

La piccola bottega dal curioso allestimento shabby chic propone un gelato artigianale di guduriosità ed espressività ai vertici cittadini, sia nelle superlative frutte (tutte senza latte e vegan-friendly) che nelle creme, non lesinando sulla scelta di ingredienti biologici e di alta qualità. Quello di Cremeria Aurelia è il gelato del mondo delle idee, dei sogni di bambino, dei pensieri smaliziati degli adulti. Tesori irripetibili che solo certe periferie vecchia maniera riescono a custodire.

Gusti forti: Mela verde e menta, Oro rosso, Zenzero e cannella, Pistacchio, le frutte in genere.

Prezzi: cono piccolo/medio/grande rispettivamente a 2, 2,5 e 3 euro; cono baby 1,5€ , gelato d’asporto al kg €24

Indirizzo via Aurelia 398, Roma

Orari: aperto tutti i giorni dalle 12 alle 21

Otaleg!

Per molti romani, Otaleg! a Roma non è “il contrario del gelato”, come il nome parrebbe voler lasciare intendere, ma il suo sinonimo perfetto.

Reputata da una frangia nutrita di amatori e addetti ai lavori la migliore gelateria di Roma, anche dopo il trasferimento dell’attività a Trastevere dalla storica sede di Colli Portuensi, la gelateria di Marco Radicioni continua a portare alta la bandiera del gelato “gastronomico”, inteso come preparazione di cucina a tutti gli effetti in cui testare combinazioni e tecniche inedite.

Un esempio per tutti, tra i gelati disponibili al momento dell’assaggio, sia il meraviglioso sorbetto di nespole e finocchietto selvatico, o il pomodoro (da abbinare, perché no, a un cioccolato fondente Amedei dolcificato con sciroppo d’acero). Ma non pensiate che varcando la soglia della bottega di Piazza San Cosimato troverete sperimentazione senza piacere: da Otaleg si gode col palato ancor più che col cervello, e forte.

Gusti forti: Tutte le preparazioni a base salata, i cioccolati, le frutte. Tutti i gusti speciali, finché ce n’è.

Prezzi: coni e coppette 1 euro a pallina; gelato d’asporto al kg €25

Indirizzo e orari: via di S. Cosimato 14A

Orari: aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 12-22, Ven-Sab 12-00

Gelateria dei Gracchi

Partita dalla via omonima dei Gracchi nel 1999, l’avventura gelatiera di Alberto Manassei festeggia quest’anno i primi venti di attività e una storia d’impresa che conta ormai quattro punti vendita dislocati in città.

Il gelato proposto è un prodotto di grande carattere, delicato e fresco, dal tenore zuccherino ridotto, concentrato al punto giusto senza mai eccedere nello stucchevole. Si tratta di un gelato pensato e da pensare, un piacere “da grandi” più che da bambini, che fa dell’equilibrio e dell’ottima qualità degli ingredienti – frutta fresc(hissim)a in primis – i propri crismi distintivi.

Gusti forti: Pera abate e caramello, Mandorla, Pistacchio, frutte di stagione

Prezzi: cono piccolo/medio/grande rispettivamente a 2,5, 3,5 e 4,5 euro; gelato d’asporto al kg €23

Indirizzi: via dei Gracchi 272, Roma; via di S. Pantaleo 61; via di Ripetta 261; viale Regina Margherita 212.

Orari: aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 12-00, Ven-Sab 12-00.3

Günther – Gelato Italiano

Immaginate un falegname e maestro di sci altoatesino che sulle piste incontra una giovane romana, e con lei si trasferisce dalle Dolomiti alla Città Eterna per vivere di gelato. Non è un film Disney né un romanzo young adults ma la storia di Günther Rohregger, artigiano asceso velocemente alla ribalta con ben 4 laboratori/punti vendita aperti nel giro di pochi anni nel cuore di Roma, tra il Centro Storico propriamente detto e Campo de’ Fiori.

Il gelato di Gunther – Gelato Italiano Roma, neanche a dirlo, è ottimo; sia nelle sue declinazioni più classiche (ottimi i cioccolati monorigine, tutti sviluppati a base di materia prima Domori, la frutta secca – pistacchio in testa, uno zabaione al rum e marsala da capogiro) che nelle varianti gastronomiche (ancora il cioccolato, però declinato in un abbinamento al gorgonzola: indimenticabile), fino ad arrivare ai gelati che riportano alle radici del produttore, come il fiordilatte “Dolomiti” con infusione di pino mugo e coulisse ai frutti di bosco (più interessante per concetto, però, che a livello gustativo: il pino spadroneggia, rendendo il complesso leggermente sbilanciato).

Prezzi non modici, probabilmente anche a causa delle location centralissime.

Gusti forti: Tutti i cioccolati, con segnalazione speciale per Cioccolato e gorgonzola, Pistacchio, Zabaione della nonna

Prezzi: cono piccolo/regolare/medio/grande rispettivamente a 3 euro per due gusti, 4 e 5 euro per tre gusti, 6,5 euro per quattro gusti; gelato d’asporto al kg €27

Indirizzi: via dei Pettinari 43; piazza di Sant’Eustachio 47; via Due Macelli 108.

Orari: Aperto tutti i giorni, Lunedì-Sabato 10-02, Domenica 10-00

Il Gelato di Torcè

Claudio Torcè è lavoratore instancabile e genuino appassionato: sono rimasto stupito e fino un filo commosso dall’averlo trovato in laboratorio durante la mia visita, all’ora di pranzo di una domenica afosa. Considerato da molti il capostipite della nouvelle vague gelatiera romana specie per le sperimentazioni sul fronte gastronomico/salato, ha chiuso negli ultimi anni alcuni dei punti vendita sparsi nel quadrante sudoccidentale della città per dedicarsi più da vicino all’approfondimento della ricerca e della qualità del prodotto.

Nel laboratorio-madre di Viale dell’Aeronautica, più di 60 i gusti disponibili per l’assaggio, con infinite variazioni soprattutto sul tema dei cioccolati e degli zabajoni. Un angolo del banco è perennemente dedicato alle proposte salate, a rotazione continua.

Gusti forti: Tutti i cioccolati, Gelati di verdure e salati (peperoni e basilico, sedano, gorgonzola), Habanero (attenti: davvero è “piccantissimo” come specificato sul cartellino), Zabaione al marsala, Pistacchio salato

Prezzi: cono piccolo/medio/grande rispettivamente a 2,8, 3,8 e 6 euro; gelato d’asporto al kg €27

Indirizzi: Viale dell’Aeronautica 105, Roma; viale Aventino 59; viale Marconi 445.

Orari: aperto tutti i giorni, Lunedì-Martedì 11-22, Mercoledì-Domenica 11-00

Fatamorgana

Cominciamo col dire che bisognerebbe istituire un premio speciale per l’estro e la capacità di traslare fedelmente in gelato alcuni sapori specifici che appartengono ad altri domini della cucina e della pasticceria e che questo premio andrebbe assegnato senza dubbio a Fatamorgana.

Il gelato al gusto Seadas è un esercizio di stile impeccabile in tal senso, capace di infondere in una crema di straordinaria potenza la ricchezza del pecorino sardo, la dolcezza calibrata a fondo amaro del miele di castagno, la freschezza decadente delle scorze d’arancia candite.

Stessa fantasia e stessa abilità si ripetono per moltissimi degli altri gusti disponibili presso i numerosi punti vendita del gruppo – 10 in totale – fondato dalla gelatiera Maria Agnese Spagnuolo: dal Panacea (ginseng, menta e latte di mandorle) al Pollicina (rosa, violetta e noci), dallo Zabaione della Fata (con Porto, Rum e chicchi di caffè) al Cibo degli Dei (sorbetto d’uva con noci in pezzi).

Gusti forti: Seadas, Cioccolato Kentucky (con foglie di tabacco), Zabaione della Fata, Panacea, Punch Paradise (Fragole di Terracina, vino bianco e limone), Estasi (Cioccolato, caffè e nocciole tostate)

Prezzi: cono piccolo/regolare/medio/grande rispettivamente a 2,5, 3,5, 4,5 e 5 euro; gelato d’asporto al kg €23

Indirizzo: Via dei Chiavari 37, Roma (altre sedi)

Orari: aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 12-23, Venerdì-Sabato 12-00

Il Cannolo Siciliano

Gelateria/pasticceria situata alla propaggine orientale del Pigneto che già sfocia in Tor Pignattara, letteralmente di fronte all’ingresso della metro Malatesta, passerebbe dall’esterno per un qualsiasi bar di quartiere dei quartieri popolari romani in via di gentrificazione.

All’interno si nasconde un gelato giovane, animato da uno spirito pop: l’indirizzo presenta alcuni eccessi di “sovraccarico aromatico” e nelle guarnizioni (il cioccolato “Cubano”, con rum Zacapa, sfiora l’effetto Kinder Fiesta; nel Cannolo la ricotta è invasa da pezzi di cioccolato e cialda in quantità sproporzionata) – ma al netto di questi, risulta meta gelatiera più che valida.

Segnaliamo nello specifico l’eccellenza di alcuni gusti dichiaratamente siciliani – imperdibili il concentratissimo mango di Fiumefreddo con salsa ai lamponi, e il mandarino tardivo di Ciaculli con menta piperita e zenzero, rinfrescante ed elegante. Disponibili anche granite e una piccola selezione di classici, da accompagnare, perché no, con una “brioscia” calda della casa.

Gusti forti: Mango di Sicilia con salsa ai lamponi e crumble al cocco, Mandarino Tardivo di Ciaculli

Prezzi: cono piccolo/regolare/medio/grande rispettivamente a 2, 3 e 4 euro; gelato d’asporto al kg €20

Indirizzo: Piazza Roberto Malatesta 15

Orari: Aperto tutti i giorni, 06-00

Gelateria I Mannari

Non mentirò: è la mia gelateria di quartiere, ed uno dei motivi per cui questo quartiere non lo vorrei mai abbandonare. La cremeria di Giuseppe Bassanelli pulsa al cuore della Montagnola, all’incrocio tra via di Grotta Perfetta e via Fonte Buono.

Per quanto ottime siano una varietà di creme (su tutte la Cassata siciliana, base ricotta con canditi e gocce di cioccolato, il Pistacchio di Bronte e la Nocciola IGP del Piemonte) e le frutte, la gelateria si specializza in cioccolati (Valrhona e Amedei soprattutto), preparati sia in purezza che in golose variazioni (imperdibile la Sultano, versione con uva sultanina ammollata nel cognac, così come il Valrhona Bitter con arance calabresi candite).

Punto di forza sono continue innovazioni e modifiche ai gusti partorite dal vulcanico patron; che divagano spesso e volentieri, al cambiare di temperature e consistenze, anche nei territori del cremolato e nel semifreddo.

Gusti forti: Tutti i cioccolati, Pistacchio di Bronte, Cassata Siciliana, Cremolato al mango, Semifreddo allo Zabajone

Prezzi: cono piccolo/regolare/medio/grande rispettivamente a 2, 2,5, 3 e 4 euro; gelato d’asporto al kg €22

Indirizzo: Via di Grotta Perfetta 125, Roma

Orari: Aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 12-01, Venerdì-Sabato 12-02

Grezzo – Raw Chocolate

Grezzo è la prima pasticceria e gelateria crudista del mondo, ed ha aperto a Roma nel 2014. Già questo varrebbe una menzione in questa classifica delle migliori gelaterie di Roma per quest’anno, non fosse altro che per l’unicità. Aggiungiamo però che i gelati, naturalmente vegani e preparati così come i dessert senza che la temperatura di lavorazione degli ingredienti superi mai i 42ºC, sono prodotti utilizzando come base esclusivamente una pasta di anacardi biologici. Aggiungiamo la grandissima qualità degli altri ingredienti, dai cioccolati alla frutta fresca, dalle mandorle ai pistacchi passando per lo zucchero di cocco; ed avremo un’esperienza di gelato molto più che gratificante anche per chi, crudista o vegano, non lo è.

Il gelato di Grezzo è essenziale e intenso, direi “puro”, un’esperienza da fare al di là di qualsiasi convinzione o esigenza dietetica.

Gusti forti: Cioccolato crudo, Pistacchio, Nocciola, Mango

Prezzi: cono piccolo/medio/grande rispettivamente a 3, 4, e 5 euro; gelato d’asporto al kg €35

Indirizzo: Via Urbana 130, Roma (ha altre sedi a Milano e Torino)

Orari: Aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 11-23, Venerdì-Sabato 11-00

Casa Manfredi

La versatile pasticceria contemporanea di Viale Aventino si cimenta nel gelato con lo stesso spirito che guida l’intera gamma delle sue produzioni: partire dal classico per reinventare, spingendo al massimo su una visione dell’innovazione che fa leva su altissimi gradi di golosità.

Escono così dal mantecatore gelati patinati, spumosi, vellutati che non potremmo definire se non “di pasticceria”, calibrati nel gusto e nelle consistenze e pensati per l’abbinamento… Senza dimenticare mai la mission principale dell’attività dolciaria: il godimento e la gratificazione.

Gusti forti: Mango, crema al limone variegata all’amarena, mandorla

Prezzi: coppetta e cono due o tre gusti rispettivamente a 2,8, e 3,8 euro; gelato d’asporto al kg €24

Indirizzo: Viale Aventino 91/93

Orari: Aperto tutti i giorni, Lunedì-Sabato 08-21, Domenica 08-20

Premiata Gelateria Tedesco e Hauser

La consistenza, straordinariamente avvolgente e cremosa, è la prima cosa che colpisce delle produzioni di questa cremeria annidata tra Colli Albani e Furio Camillo, tra l’Appia Nuova e la Tuscolana; votate a una spiccata tendenza “naturale”. Aggiunte in grassi ridotte, zuccheri integrali e spezie e frutti usati in modalità erboristica dai patron Remo e Margit riescono a restituire un gelato goloso, che può vantare tra tutte le declinazioni di gusti offerte almeno un capolavoro: lo strepitoso gelato alla curcuma con zucchero Mascobado. Molto buona la crema all’uovo con composta di fragole, non particolarmente memorabile invece il sorbetto alla pera: se passate di qui non perdetevi però, per nessun motivo, la granita al Mojito!

Gusti forti: Curcuma, Crema con salsa alle fragole, Curcuma, Curcuma, Curcuma. E le granite di base alcolic

Prezzi: coppetta piccola/regolare/media/grande rispettivamente a 2,5, 3, 3,5 e 5 euro; gelato d’asporto al kg €22

Indirizzo: Via Santa Maria Ausiliatrice 50/52

Orari: Aperto tutti i giorni, 12-21

La Gourmandise

La Gourmandise è un bottega microscopica, senza insegna, nascosta da una videoteca – esistono ancora – inerpicata sul punto più alto di Monteverde Vecchio; e non fa i coni, solo coppette. Ma ha anche dei difetti. La creatura di Dario Benelli ha lo stesso spirito trasognato che trapela dallo sguardo trasparente, e dal talvolta enigmatico silenzio, del suo patron e gelatiere.

Racchiude al suo interno un wunderkabinett di ingredienti esotici da salsamenteria sabauda-francese fin de siècle, assortimenti di frutte iperstagionali e desuete abbinate ad erbe officinali da pastiglieria, dalla violetta al timo all’acqua di rose. Il latte impiegato è esclusivamente di capra maltese. L’atmosfera che trasuda è tutta delicatezze e leziosità e opulenze da Fragonard (il pittore, non la casa di profumi). E questa schiva, nobile raffinatezza anima il gelato, in cui aromi finissimi si nascondono, fanno capolino, poi si insediano placidamente in bocca con echi sospirati e lunghissimi, come il ricordo di chi sedette a lungo in un salotto di velluto.

Gusti forti: Crema al limone e timo, Mostarda di fichi al gelsomino, Lampone in acqua di rose, Mandorla in crosta di sale, Pistacchio

Prezzi: coppetta piccola/media/grande rispettivamente a 2,5, 3,5 e 4 euro; gelato d’asporto al kg €27

Indirizzo: Via Felice Cavallotti 36/b, Roma

Orari: Chiuso Lunedì, Martedì-Sabato 10-00, Domenica 10-23

Gelato d’Essai di Geppy Sferra

Bottega e laboratorio dall’aspetto smart rannicchiata in una galleria commerciale accesa di neon a metà di via di Tor de’ Schiavi, ha cambiato nome dal precedente Strawberry Fields per questioni di SEO (we feel you bro).

La gelateria di Geppy Sferra, recentemente assurta alla ribalta delle cronache gastronomiche capitoline per l’inaugurazione del suo Gelato Bistrot (il ristorante in cui tutti i piatti sono a base di gelato: e coraggiosamente, non di gelati salati creati ad hoc, ma degli stessi gusti classici ordinabili al banco, integrati in piatti che possano bilanciarne le caratteristiche) funge da perno sinergico per una serie di aziende locali che diventano partner di produzione. Così, il gusto caffè è preparato su miscela realizzata apposta per il laboratorio dalla localissima Mondicaffè, la nocciola Romana DOP è di La Fescennina.

Sicuramente tra le migliori gelaterie di Roma: gelato è fresco e morbido, a basso tenore di zuccheri e talvolta “tenue”; eppure generalmente goloso, con picchi positivi (ottime le frutte provate, Fragola e Lampone con scaglie di cioccolato) e qualche limatura da migliorare (il caffè sarebbe potuto “uscire” decisamente di più). Buono spazio dell’offerta è dedicato a ingredienti a denominazione d’origine, dall’ottima mandorla di Toritto con miele, al limone sfusato di Amalfi.

Gusti forti: Mandorla di Toritto e miele, Lampone con scaglie di cioccolato, Nocciola Romana DOP

Prezzi: cono piccolo/medio/grande rispettivamente a 2,5, 3, e 3,5 euro; gelato d’asporto al kg €21

Indirizzo: Via Tor de Schiavi 295

Orari: Sempre aperto, Lunedì-Venerdì 12-00, Sabato e Domenica 10-00.

Pico

Questa mini-catena tutta romana ha inaugurato, immediatamente dopo l’uscita dal lockdown, il suo quarto punto vendita cittadino; quello dei Parioli oggetto della nostra visita.

Il gelato di Gustavo Fabian Sosa, argentino d’origine si rivela giocoso e diretto, animato da una vena “infantile” gradevole e immediata, che ben si appaia con l’estetica del locale, ed attento alle esigenze dietarie di vegani e celiaci.

La frutta di stagione è ben espressa, così come l’ottimo cioccolato e la specialità della casa; l’indulgente Dulce de Leche. Da rivedere le texture e i bilanciamenti di alcuni gusti più complessi, come ad esempio il Pane, burro e marmellata.

Gusti forti: Cioccolato Ecuador, Fragola, Mandorla

Prezzi: coppetta e cono piccola/ media/grande rispettivamente a 2,5, 3 e 3,5 euro; gelato d’asporto al kg €24,5

Indirizzi: Via Donatello 81 – quartiere Flaminio; Largo XXI Aprile 1 (Piazza Bologna); Via Ridolfino Venuti 77 (Nomentana), Via Vittorio Locchi 19D (Parioli);

Orari: Aperto tutti i giorni, Domenica-Giovedì 12-23, Venerdì e Sabato 12-23:30

Bompiani

La vena perfezionistica del patron Walter Musco traspare, come in tutte le preparazioni di pasticceria e cioccolateria, anche nella preparazione dei gelati di questo laboratorio-bottega nascosto in fondo a Piazzale dei Navigatori: le produzioni fredde esprimono la consueta concentrazione e una raffinatezza che passa per l’attenzione al dettaglio, che si tratti di scelta delle materie prime o di resa finale di un cioccolato straordinariamente denso e intenso, della traduzione in forma mantecata della clamorosa crema pasticcera della casa o di un pistacchio da capogiro.

Gusti forti: Tutte le creme

Prezzi: coppetta piccola/media/grande rispettivamente a 2,5, 3 e 3,5 euro; cono 2 o 3 gusti rispettivamente 2 o 3 euro, gelato d’asporto al kg €25

Indirizzo: Largo Benedetto Bompiani 8

Orari: Aperto tutti i giorni, Lunedì-Venerdì 7:30-13:30 e 14:30-19-30, Sabato e Domenica 7:30-14

Al Pinguino

Quando l’anno scorso uscì la prima edizione di questa Gourmap, ricordo una reprimenda indelebile che associò le voci di molti di voi lettori: “Non può esistere una mappa dei gelati di Roma senza Il Pinguino”. Motivo per cui è stata proprio Al Pinguino la prima gelateria visitata per l’aggiornamento 2020 di questa guida.

Che dire, avevate ragione: l’ottimo gelato di questo laboratorio-bottega ai confini del Casaletto davvero non poteva mancare, con le sue spiccate tendenze vegan-naturali e le distinte materie prime alla base del prodotto.

Le creme si presentano di giusto “spessore”, vellutate e voluttuose, “freddi” ma col cristallo appena distinguibile nella notevole raffinatezza della texture i gusti alla frutta che fanno della ricchezza zuccherina e aromatica degli ingredienti di base il proprio argomento più forte.

Un appunto: in alcuni gusti più complessi alcuni ingredienti potrebbero essere meglio dosati (es. nel “ricotta vaccina, zafferano e passito” escono meravigliosamente il latticino e la spezia, quasi per nulla invece il vino) e una nota positiva: rapporto qualità/prezzo assolutamente fuori scala

Gusti forti: Fragola e frutta in genere, Cioccolato Morogoro

Prezzi: coppetta e cono piccola/media/grande rispettivamente a 2, 2,5, e 3 euro; gelato d’asporto al kg €20

Indirizzo: Via Silvestri 224

Orari: Aperto tutti i giorni, 12-21

Greed – Avidi di gelato

Ok, non rientra nel territorio del Comune, ma vi sfido a dire che i Castelli non sono “Roma”! Il mitico territorio dell’abbondanza e della genuinità campagnola e papalina afferisce alla città, che vi confluisce e si nutre dei suoi prodotti. E poi, diciamola tutta: questa lista non sarebbe stata completa se non vi avessimo inserito questa gelateria, tra le preferite degli sgamati del gelato naturale dell’Urbe.

Dario Rossi propone un gelato di territorio a kilometro (quando non a centimetro) zero, con ingredienti attinti a piene mani dal paniere delle specialità DOP e IGP e dei Presidi Slow Food locali, e acquistati da aziende biologiche e biodinamiche in cui la collaborazione commerciale diventa comunione di vedute e d’intenti.

Il risultato è una preparazione sbarazzina e leggera, salutare, sostenibile e capace di educare: passando naturalmente per un gusto fortemente personale, che è possibile evincere in creme, frutte e soprattutto nelle basi “gastronomiche” che non cessano di stupire.

Gusti forti: Frutte di stagione, gelati “gastronomici” (panzanella, pollo alla romana)

Prezzi: coppetta e cono due o tre gusti rispettivamente a 2,8, e 3,8 euro; gelato d’asporto al kg €24

Indirizzo: Via Cernaia 28, Frascati (RM)

Orari: Aperto tutti i giorni, Lunedì-Giovedì 16-23, Venerdì dalle 16 a mezzanotte, Sabato dalle 11 a mezzanotte, Domenica 11-23