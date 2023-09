It’s Coffee & Wine Bistrot a Napoli, recensione: un buon caffè (finalmente) e molto altro

La nostra recensione di It's Coffee & Wine Bistrot, caffetteria di qualità rara e wine bar nel centro di Napoli. Cosa si mangia, come si beve, quanto si spende, i pro e i contro.

di Daniela Persico 4 Settembre 2023

Nel desolante panorama del caffè di Napoli, oscillante tra l’impreparazione e l’egomania, lo scorso giugno, nel cuore del cuore dei retrivi del caffè, è nata una piccola stella senza capsule compostabili: It’s Coffee & Wine Bistrot.

Un po’ caffè, un po’ wine bar, un po’ cocktail bar: il rischio paciugo era elevatissimo. E invece..

It’s Coffee & Wine Bistrot: ambiente, menu e solidarietà

Una Napoli del caffè deludente, si diceva, corroborata da un palato tarato sull’eccesso di tostatura (quando va bene) e, di contraltare, da una netta sopravvalutazione del caffè napoletano stesso.

Con buona pace di chi prova a fare la differenza, nella qualità e nel prezzo (che come spesso abbiamo ripetuto su Dissapore, dovrebbe essere maggiore). Se quando si parla di caffè in Italia la mente va automaticamente all’espresso, a Napoli il legame è ancor più diretto.

L’espresso è epicentrale, forma di culto eppure bistrattata (perché un espresso fatto bene, pure, nella maggior parte dei bar napoletani deve ancora arrivare), per non parlare delle “alternative”: origini del chicco e estrazioni differenti cedono il passo all’aria e all’acqua di Napoli. Le stesse che rendono imbattibile la pizza locale, per intendersi.

Poi esiste chi lavora diversamente, come It’s Coffee, luogo dalle molte nature. Diversamente da tante altre location polifunzionali che spesso perdono coerenza e non risultano uniformemente efficaci, questo progetto pur così recente ha già carattere e spessore.

Tre le proprietarie di questa realtà: tre anime e tre diverse conoscenze e passioni.E forse proprio in questa distinzione di aree di competenza risiede la fortuna di It’s.

L’amore per il coffee specialty e la forte fiducia nei progetti solidali ha fatto individuare nel Finca Rio Colorado di Anna Caffè, il prodotto su cui puntare. Al momento ne sono così stregati dall’essere l’unico caffè presente da It’s. Realizzato con chicchi di monoprovenienza Honduras, grazie al parteneriato con Umami Area Honduras (il progetto di sostenibilità ecologico-produttiva che guarda al benessere di tutti i componenti della filiera, lavoratori inclusi, del Coffee Expert Andrej Godina), il Finca Rio è presente da It’s in due versioni: Naples e Armonia, questa seconda ideata con la collaborazione di Stella, una delle anime di It’s.

Oltre al normale espresso e a occasionali incursioni di napoletana – ora offerta in maniera randomica ai clienti, girando tra i tavoli – queste le modalità di estrazione e servizio previste: Cold brew nitro, cold brew chemex, french press. Bella scelta, forse al momento un po’ castrata dall’elezione di un solo caffè e di una sola provenienza. Pare che a breve si migliorerà sul punto.

Il servizio è attento e cortese, pronto a discutere delle diverse tipologie di servizio, davvero molto insidiose per i clienti più tradizionali. Cioè tipo il 79,99% dei napoletani.

Interessante l’iniziativa “Colazione con Karma”: scegliendo dei menu già ipotizzati ma modulabili, It’s devolve una donazione fissa (del 5%) su singolo scontrino.

Sul lato food la colazione prevede una buona scelta di lievitati di terze parti: cornetti classici e ischitani, con impasto a metà tra il croissant classico e la brioche, e una bella piccola scelta di piatti salati realizzati con il pane di Carlo di Cristo.

Menzione particolare per l’avocado toast: qui incontra la mozzarella di bufala e un pane di segale davvero da sturbo.

La versione light lunch, aperitif o light dinner di It’s Coffee & Wine Bistrot è forse quella che convince di più. Carta dei vini con grande predominanza naturale concisa ma efficace, fine pasto interessanti, buona quantità di cocktail proposta, dal lato beverage. Notevolissime opzioni food con lievitati freschi o rigenerati provenienti sempre da Foorn di Carlo di Cristo. Quando si tratta di Di Cristo, personalmente, noi dietro la tastiera diventiamo un po’ deboli, è vero. Però prodotti che riescano a superare anche piccoli errori nella rigenerazione o durante il passaggio in forno, sono rari e vanno decisamente lodati. Buona la sensibilità di It’s nello scegliere i prodotti per farcire questi piccoli prodigi del prof. Di Cristo.

Di tanto in tanto, qualche sporadico piatto della tradizione cucinato come se fosse fatto in casa e per la famiglia. Abbiamo visto passare piccole porzioni di parmigiana di melanzane che gridano zia Concetta da tutti i pori, perché sì d’estate perfino le parmigiane di melanzana hanno i pori dilatati!

Dolci sempre di terze parti, Salvatore Capparelli, oramai statement per la ristorazione quasi ineliminabile come Gay Odin e il suo tartufo gelato di alcuni anni fa, o, prima ancora i boccacielli discubilissimi di Casa Infante o i dolci molto meno esatti di quelli realizzati per se stesso da Mario di Costanzo. Corsi e ricorsi (dolci e ridolci) storici. Se non altro nel caso di Capparelli il livello appare ancora medio alto nonostante la superfetazione delle sue creazioni.

Prezzi coerenti con la ricercatezza delle materie prime utilizzate e trasformate e dell’ambiente gradevole e rifinito. Leggermente elevati rispetto ai prezzi medi del centro storico di Napoli ma meno che contestabili in valore assoluto.

Come sempre nota dolentissima l’accessibilità per le persone con disabilità motoria. A questo punto visto che è uno dei marchi di fabbrica della scrivente, approfitto di It’s Coffee per fare una riflessione più generale. Al netto della considerazione che sarebbe il minimo sindacale una reale inclusività per ogni tipo cliente, oramai la questione sta assumendo anche un valore commerciale. Con una nazione se non un continente sempre più anziano, la fetta di persone che nell’imminente futuro saranno affette da forme sfumate o meno di difficoltà motorie è in impennata. Rendere agevole un luogo di somministrazione (oltre che un sacrosanto dovere) diventerà una fonte di reddito certa.

Ma l’Italia non pare ancora capirlo e ci si trincera con candore dietro i vincoli dei molti palazzi storici che ospitano le attività commerciali: tutto vero, per carità, ma anche piuttosto ingiusto.

Non sarà certo veder servito il caffè equo e solidale di It’s ad utenti con bagni dedicati e ingressi consoni a cambiare il mondo. Ma poi chi lo sa, questo purtroppo lo scopriremo difficilmente.