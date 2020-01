Scott Duff Pub a Milano, recensione: birra artigianale e arrosticini in Moscova

Lo Scott Duff Pub si trova a pochi passi dalla fermata metro Moscova, in una zona di Milano ormai diventata food district a tutti gli effetti: a pochi passi da lì Baladin, Eataly Smeraldo, Bomba by Niko Romito, Pescaria, Serendib e Dry.

Lo Scott Duff è il fratello minore dello Scott Joplin, sito in zona Niguarda; entrambi nati dalla mente dei fratelli Giulio e Raffaello Dall’Agata, publicans abruzzesi conosciuti e apprezzati su tutta la scena italiana.

Arredi in stile bristish/marinaresco, con una piccola saletta all’ingresso dove si trovano le spine, il bancone e la bottiglieria, per poi proseguire su un breve corridoio che porta ad altri tre ambienti, per un totale di circa 110/120 coperti.

Il soffitto all’ingresso è decorato da svariati vassoi di produttori belgi, mentre le pareti di tutto il locale sono adornate da memorabilia: quadri di ispirazione cinematografica e maxischermi. L’unico aspetto che stona un po’ nel contesto generale è una parte di cucina che rimane a vista dal bancone, dove si scorgono attrezzature, detersivi, segni a parete del fumo di cottura.

Le birre artigianali

La selezione alla spina si articola su dodici vie ed ospita produttori italiani e del resto d’Europa che cambiano con frequenza giornaliera. La proposta viene elencata su una lavagna oltre che su una lista cartacea dove insieme alle informazioni basilari (nome, produttore, stile, gradazione alcolica, formato di servizio e prezzo) viene riportata una breve descrizione per indirizzare al meglio il cliente sulla scelta, coadiuvata se necessario dallo staff del locale, disponibile e preparato.

Se non bastassero le spine si può anche attingere da due frigo di bottiglie oltre che ad una ricca e varia offerta di amari e distillati.

Tra le diverse birre provate, spillate e servite a dovere, due sono particolarmente meritevoli di menzione.

La prima è la Eiche del birrificio Schlenkerla, birra dal color ambrato carico da 8% proveniente dalla Franconia tedesca, più precisamente da Bamberga, città dichiarata patrimonio Unesco.

Nella produzione della Eiche viene utilizzato malto affumicato con legno di quercia (contrariamente dalle altre produzioni del birrificio, per la cui affumicatura viene utilizzato legno di faggio), sprigionando a prodotto finito i tipici sentori carnosi, legnosi e caramellati, che sorretti da una buona spalla alcoolica regalano un caldo abbraccio particolare e unico.

La seconda è la Moscowa del birrificio varesino Extraomnes, birra chiara in stile belga da 7.5%, tutta giocata con maestria sull’elegante speziatura olfattiva donata dagli esteri del lievito utilizzato che regala note pepate, di frutta a polpa bianca e agrumi, facendo momentaneamente dimenticare un corpo e una alcolicità comunque da non trascurare. Gran bella birra, tremendamente beverina , come nel miglior stile del birraio Luigi “Schigi” D’Amelio.

La cucina, il menu, i piatti

La proposta della cucina si compone di panini con porchetta, pastrami e altre farciture, arrosticini, tagliere di salumi e formaggi , stuzzicheria e dolci. In un pub gestito da abruzzesi, come non iniziare dagli arrosticini?

Opto quindi per dieci arrosticini di fegato di pecora, vista l’indisponibilità degli arrosticini di carne fatti a mano, serviti nella tipica brocca e accompagnati da pane leggermente tostato. Nulla da dire: buoni, piccanti il giusto e cotti alla perfezione, tanto che mi sono pentito di non averne ordinati venti.

Ordino a seguire il Bastardo, ovvero panino con pastrami, pecorino,ventricina e peperoncino. Bello, ricco, perfetta sia la cottura che la speziatura del pastrami , con il mix tra pecorino e ventricina a fornire ulteriore succosità e cremosità regalando un susseguirsi di morsi uno piu’ libidinoso dell’altro.

Poche cose ma fatte bene, questa è in sintesi l’offerta dello Scott Duff.

Prezzi

Le birre in formato variabile da 5 a 6 euro, panini da 7 a 9 euro, arrosticini da 0.90 a 1.50 euro cadauno , tagliere misto a 10 euro, stuzzicherie da 4 a 6 euro, dolci a 5 euro. La carta dei distillati si articola su prezzi diversi a seconda di formato di servizio e tipologia di prodotto.

Informazioni

Scott Duff

Indirizzo: Via Alessandro Volta 13 , Milano

Numero di telefono : 02 29002574

Orari: Lun-Mer 18/2 , Ven 18/3 , Sab 16/3 , Dom 18/2. Chiuso il giovedi’.

Ambiente: Informale , stile inglese

Servizio: Preparato e veloce

Impianto: 12 spine

Cucina: Da pub

Voto: 3.5 / 5