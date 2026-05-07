Un cornetto surgelato non è per forza scadente

Guardiamo con superficiale sufficienza il cornetto surgelato del bar, e ancor di più, in pasticceria. Ma l'idea che esso sia scadente o "finto", industriale per definizione, è più sbagliata della margarina nel croissant.

Ogni mattina, una nazione intera compie lo stesso rito, appoggiando i gomiti su di una superficie orizzontale più o meno solida, facendo tintinnare sinfonie di cucchiaini. Quello della colazione non è soltanto abitudine sacrosanta, ma anche un’infrastruttura economica monumentale. Parliamo di una macchina da 6,3 miliardi di euro di spesa annua che genera oltre 2,2 miliardi di scontrini in Italia. Di fronte a volumi del genere, pensare che l’offerta mattutina si regga unicamente sul sudore romantico di artigiani che lavorano di notte è pura ingenuità.

Paghiamo un cornetto vuoto in media 1,22 euro, uno farcito 1,39, con le grandi città che lo prezzano tra l’1,80 e i 2,50 euro. Il costo della materia prima per un pezzo da 70 grammi, come mi ha spiegato con una franchezza che toglie l’appetito il maestro pasticciere Armando Palmieri (chef, docente e anche accademico AMPI), si aggira intorno ai sessanta centesimi. Tutto il resto di ciò che sborsate alla cassa è affitto del locale, personale e puro ricarico commerciale. Ma la colpa di questo divario tra costo e prezzo non è della tecnologia, bensì di come viene usata.

C’è infatti una narrazione tossica che va smantellata subito, perché inquina il dibattito: l’idea incrollabile che il prodotto surgelato sia, per definizione, scadente o “finto”. Qui Palmieri mi fa scoprire un mondo che demolisce decenni di pregiudizi. Se pensate che il vostro pasticciere di fiducia si metta lì ad impastare, sfogliare e cuocere in presa diretta alle due del mattino per darvi il prodotto caldo alle sette, state in realtà guardando un film ambientato negli anni Settanta. Nessuno lavora più così.

La verità sulla catena del freddo

Oggi, circa il 70% degli artigiani, inclusi i grandi maestri pluripremiati, forma i cornetti e li abbatte da crudi, bloccandoli prima della lievitazione; il restante 30% li congela subito dopo la cottura. Il freddo estremo, se gestito con macchinari professionali, non è il nemico della qualità, ma il suo più grande alleato. L’abbattitore gela l’acqua istantaneamente, innescando una micro-cristallizzazione: i cristalli di ghiaccio rimangono minuscoli e non danneggiano in alcun modo la delicatissima maglia proteica del glutine, preservando intatta la struttura del lievitato.

Allargando lo sguardo all’industria ad altissimi volumi, scopriamo che esistono colossi, francesi perlopiù ma non solo, che producono linee surgelate di fascia altissima laminate con vero burro. Queste aziende investono capitali in ricerca e sviluppo per creare prodotti tecnologicamente ineccepibili.

Il “Pronto forno” degli artigiani è la nuova tendenza

Anche i pasticceri più tradizionalisti si stanno convertendo al prodotto surgelato “autoprodotto”, formandosi in corsi specializzati per imparare a governare la tecnologia del freddo. Le loro ricette vengono ri-assemblate con ingredienti tecnici di altissima precisione: zuccheri specifici come il destrosio e il trealosio (fondamentali per abbassare il punto di congelamento dell’impasto), pacchetti enzimatici studiati su misura e ceppi di lievito osmotollerante capaci di sopravvivere senza danni a temperature di -20°C.

Abbinando questa chimica avanzata a tecniche di laminazione sempre più precise, i laboratori artigianali moderni raggiungono standard qualitativi e un’alveolatura interna perfetti, smarcandosi definitivamente dai cloni della grande industria.

Il vero colpevole è il fornetto del bar

Il disastro vero, quello che rovina le vostre colazioni, non avviene in fabbrica e nemmeno nel furgone frigo, ma nel retro del bar. Succede la mattina presto, quando l’operatore stanco prende il lievitato già cotto e lo scalda al momento, magari sbattendolo nel microonde o su una piastra rovente come se fosse una pizzetta del discount.

Questo shock termico distrugge la poca umidità residua e collassa la struttura, ignorando la regola aurea della pasticceria: tutti i prodotti sfogliati cotti dovrebbero semplicemente tornare a temperatura ambiente in modo graduale. Il surgelato è una risorsa, non una condanna. Il problema è chi lo maneggia senza sapere cosa sta facendo, distruggendo mesi di ingegneria alimentare, e chi, nel frattempo, ci mette dentro la margarina sapendo benissimo cosa sta facendo.