4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2020-21: prima puntata a Milano

Siete tutti pronti per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Siamo arrivati ormai alla settima stagione e questa edizione 2020-21 partirà a Milano. Qui verrà incoronato il Miglior ristorante con delivery del capoluogo lombardo.

Potremo vedere le nuove puntate a partire da martedì 8 dicembre 2020 su Sky Uno e Now Tv. Fra le città, zone e regioni toccate dallo storico van di 4 Ristoranti avremo:

Milano

Bari

Riviera Romagnola

Ciociaria

Val d’Orcia

Val di Chiana

Basilicata

Parma

A proposito della puntata nella Ciociaria: qui Alessandro Borghese inforcherà la sua moto e andrà alla ricerca del Miglior ristorante per bikers della Ciocaria. Ma non finiscono qui le novità: finalmente i ristoratori si potranno sfidare anche in una nuova categoria, denominata Special. Il meccanismo della gara rimane sempre lo stesso. Quattro ristoratori della medesima zona si sfideranno per capire chi sia il migliore in loco per una determinata categoria.

A turno, ciascun ristoratore invita gli altri tre che, insieme allo chef Borghese, daranno i voti alle seguenti categorie con un punteggio da 0 a 10:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Proprio la categoria Special è la grande novità di quest’anno. In pratica gli sfidanti dovranno darsi battaglia su un medesimo piatto, il cardine di quella puntata. Alla fine di ogni puntata, poi verranno sommati i punti per decretare quale sia il Miglior ristorante (il quale riceverà anche un premio da investire nell’attività). Ma attenzione al voto di Borghese: potrà confermare o ribaltare il risultato.

Spostiamo ora la nostra attenzione sulla prima puntata. Qui si sfideranno proprietari e chef per confermare quale sia il Miglior ristorante con delivery di Milano. Il servizio di consegna a domicilio è diffuso da anni nel capoluogo, ancor prima che la pandemia contribuisse a far volare delivery e asporto. Quattro i ristoranti in fara:

Potafiori di Rosalba Il Liberty Milano di Andrea Slow Sud – Ristorante Terrone di Umberto Maison Milano di Emmanuele

La categoria Special in questo caso riguarderà il packaging. La puntata si muoverà seguendo le orme delle edizioni precedenti: gli chef e Alessandro Borghese arriveranno nel ristorante di turno. Qui i tre rivali esamineranno la sala, mentre Alessandro Borghese ispezionerà la cucina. Poi tutti a tavola e via con i voti.