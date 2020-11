4 Ristoranti con Alessandro Borghese: la settima stagione inizia l’8 dicembre

Ci siamo: fra pochissimo inizierà la settima stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. La nuova edizione della sfida culinaria partirà su Sky Uno dall’8 dicembre ogni martedì sera (con repliche in chiaro su TV8 e Cielo), con orario quello delle 21.10.

Ancora non è dato sapere in quali città lo chef si aggirerà, ma di sicuro è già stato avvistato a Parma e a Frosinone. Quello che è certo è che tutte le puntate (si ipotizza che potranno essere una decina), saranno registrate nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Su Sky hanno già cominciato a girare i primi spot che annunciano l’arrivo di questa nuova stagione (così come della nuova edizione di MasterChef Italia, attesa per il 17 dicembre).

I meccanismi della gara ormai li conosciamo tutti. 4 ristoranti si sfidano fra di loro: a turno ciascun ristoratore ospita gli altri 3 e Alessandro Borghese nel proprio locale. Ciascuna puntata ha un tema specifico. Una volta arrivati sul posto, i tre rivali ispezioneranno la location e la sala, mentre lo chef Borghese andrà a controllare la cucina (ristoratori, ormai dovreste averlo capito che bisogna etichettare tutto e che i coltelli a vista non si possono tenere!).

Successivamente i quattro si siederanno a tavola, pronti a gustare e criticare le specialità del posto. Alla fine di ogni puntata i ristoratori danno il loro voto da 0 a 10 a:

location

menu

servizio

conto

Anche Alessandro Borghese darà i voti nelle medesime categorie: sarà il suo giudizio a confermare o ribaltare il risultato. In aggiunta Borghese avrà anche dalla sua un bonus speciale da 5 punti che riserverà ad un aspetto particolare della sfida, sia esso un ingrediente o una modalità di cottura. Questo bonus varierà da puntata a puntata.

Chi avrà ottenuto il punteggio maggiore, sarà decretato come Miglior ristorante di quella categoria e vincerà un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività.