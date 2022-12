4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022: seconda puntata a Livorno

Seconda puntata per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022: questa volta si va a Livorno (nel montaggio avranno lasciato le scene della contestazione?).

di Manuela Chimera 3 Dicembre 2022

Dopo la prima puntata a Fuerteventura, ecco che arriva anche la seconda puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022. Questa volta traslochiamo tutti a Livorno. L’appuntamento è, come al solito, per domenica 4 dicembre 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno o Now TV.

4 Ristoranti va a Livorno

Forse questa è una delle puntate più attese, anche se siamo sicuri che di sicuro non vedremo spezzoni relativi agli striscioni e alle proteste che hanno accolto lo chef quando si era recato a Livorno per registrare la puntata. Se ricordate, infatti, la puntata di Livorno era stata girata subito dopo che Borghese se ne era uscito con quelle esternazioni sul fatto che fosse giusto non pagare chi veniva a fare gavetta o fare una prova nel ristorante.

Ebbene, dopo quelle frasi, Livorno era insorta ed aveva accolto lo chef con tanto di striscioni che dicevano “Non sei il benvenuto, il lavoro si paga sempre”.

Ma veniamo alla puntata in questione. Questa volta lo scopo della puntata è trovare il Miglior ristorante del quartiere Venezia. Le regole e lo svolgimento della puntata sono sempre le stesse. Quattro ristoratori si sfidano per ottenere l’ambito titolo. A turno i ristoratori ospitano a cena i rivali e lo chef. Mentre i rivali si dedicano a commenti e critiche sulla sala, gli arredi, le tovaglie e affini, ecco che Borghese si reca ad ispezionare la cucina. Qui viene anche rivelato quale è il piatto Special della serata, quello che tutti i ristoratori dovranno preparare per potersi confrontare ad armi pare.

A Livorno, ovviamente, lo Special sarà il caciucco, la zuppa realizzata con diversi tipi di pesce, pomodoro e pane abbrustolito. Al termine della cena i ristoratori daranno il loro voto da 0 a 10 alle diverse categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Infine i voti verranno sommati, ma attenzione: prima di decretare il vincitore bisognerà sommare anche i voti di Alessandro Borghese che, con i suoi voti, potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi sono i ristoranti in gara a Livorno: