4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: seconda puntata in Umbria

La seconda puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24 si terrà in Umbria, lungo la via dell'olio

di Manuela Chimera 9 Settembre 2023

Dopo la prima puntata a Bassano del Grappa, ecco che arriva la seconda puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24. Questa volta lo chef si recherà in Umbria, lungo la via dell’olio alla ricerca del Miglior ristorante della zona capace di esprimere al meglio le potenzialità dell’olio di oliva. L’appuntamento è, come sempre, per domenica 10 settembre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va in Umbria

Dopo aver visto la scorsa puntata, confermiamo che il format è rimasto invariato. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda nel proprio locale. Alessandro Borghese si recherà in cucina per controllare che sia tutto a norma e per dare una prima occhiata allo Special, l’ingrediente, il piatto tipico della zona o la modalità di cottura su cui si sfideranno tutti i ristoratori (e che dunque cambierà di puntata in puntata).

Nel frattempo i rivali non lesineranno le critiche nei confronti del locale, degli arredi e dell’impiattamento. Al termine di ogni cena, i ristoratori daranno un voto da 0 a 10 a cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Al termine di ogni puntata, sommando i voti, verrà designato il vincitore che otterrà, oltre all’ambito titolo di Miglior ristorante, anche un premio per migliorare la propria attività. Ma attenzione: ai voti dei ristoratori bisognerà prima aggiungere il Bonus di 5 punti che Alessandro Borghese attribuisce a chi ha saputo valorizzare meglio lo Special. Infine bisognerà anche aggiungere i voti dello stesso Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara in Umbria: