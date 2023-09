4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: prima puntata a Bassano del Grappa

di Manuela Chimera 3 Settembre 2023

Ci siamo: l’estate è finita e riprendono i palinsesti. In attesa della nuova edizione di MasterChef Italia (che inizierà in autunno/inverno verosimilmente, visto che adesso sta per cominciare X-Factor), ecco che riparte la nuova edizione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24. La prima puntata potrete vederla stasera alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now TV. Ah, giusto, la location: è quella di Bassano del Grappa.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va a Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa lo chef Alessandro Borghese andrà alla ricerca del Miglior ristorante storico della città. La formula è sempre la stessa, non dovrebbero esserci novità particolari (a parte forse i capelli un po’ più corti dello chef).

In ogni puntata (per le prossime si vocifera di tappe in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e poi in Irpinia) quattro ristoratori si sfideranno per aggiudicarsi il titolo della serata. A turno si ospiteranno a cena nei rispettivi ristoranti. I tre rivali avranno il compito di giudicare la location e la mise en place, mentre lo chef Alessandro Borghese si recherà in cucina per due motivi.

Il primo controllare a che punto sia la preparazione dello Special (il piatto o l’ingrediente su cui tutti e quattro i ristoratori si dovranno sfidare. Si tratta di piatti o ingredienti tipici della zona e, ovviamente, cambierà di puntata in puntata). Il secondo, invece, è dare un’occhiata per valutare se in cucina sia tutto a posto (quest’anno i ristoratori si sono ricordati di togliere coltelli a vista o attaccati alle pareti, di etichettare e separare i cibi in frigo e dispensa e di pulire sopra la cappa?).

Al termine di ciascuna cena i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 a cinque categorie:

Location Menu Servizio Conto Special

Alla fine, sommando i voti, verrà stabilito il vincitore. Ma attenzione: manca ancora il giudizio di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato. Il vincitore della puntata, oltre a ricevere il titolo ambito di Miglior ristorante, otterrà anche un contributo economico che potrà investire per migliorare la sua attività.

Questi i quattro ristoranti in gara a Bassano del Grappa: