4 Ristoranti con Alessandro Borghese: ottava e ultima puntata a Milano

Domani sera verrà mandata in onda l’ottava e ultima puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Per questo episodio finale torneremo tutti a Milano per cercare il Miglior ristorante di cucina regionale del capoluogo lombardo.

Come sempre l’appuntamento è alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV. Il meccanismo è sempre lo stesso: a turno quattro ristoratori si ospiteranno a vicenda nel proprio locale. Mentre i rivali valuteranno la location, Alessandro Borghese si recherà in cucina per l’ispezione di rito (occhio alla polvere sulle cappe e niente coltelli appesi con i magneti in bella vista).

Successivamente, dopo essersi seduti a tavola, ciascun ristoratore darà un voto da 0 a 10 a ciascuna delle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

La categoria Special è la novità di quest’anno (ha preso il posto del bonus in pratica). In ogni puntata i ristoratori si sfideranno su un piatto o un ingrediente particolare o tipico (cambieranno di puntata in puntata). In questo caso il piatto della categoria Special saranno le polpette.

Alla fine, sommando i voti, verrà stilata una classifica, ma attenzione: manca ancora il voto di Alessandro Borghese che potrà confermare o ribaltare il risultato.

Il vincitore otterrà non solo l’ambito titolo di Miglior ristorante di cucina regionale di Milano, ma anche un contributo economico di 5mila euro da investire nel proprio locale.

Questi sono i ristoranti che si sfideranno in quest’ultima puntata: