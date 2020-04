4 Ristoranti con Alessandro Borghese: seconda puntata in Valle d’Aosta

Seconda puntata per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese: dopo averci accompagnato fra i canali di Venezia durante la prima puntata, lo chef dalla chioma ribelle ci porta in montagna, in Valle d’Aosta. E’ fra queste vette innevate che si svolgerà la sfida fra i quattro ristoratori valdostani: chi vincerà la gara e si aggiudicherà il premio di cinquemila euro da spendere nella propria attività?

La puntata si svolgerà nel modo consueto: dopo una breve introduzione al luogo teatro della sfida, conosceremo i 4 ristoratori. A turno ciascuno di essi offrirà la cena ai tre rivali e ad Alessandro Borghese: i primi esamineranno la sala, mentre Borghese ispezionerà la cucina. Alla fine della serata i ristoratori dovranno dare un punteggio da o a 10 a:

location

menu

servizio

conto

Ma attenzione: anche Borghese voterà e con i suoi voti può confermare o ribaltare la classifica. Inoltre lo chef ha a sua disposizione anche un ulteriore bonus di 5 punti che userà per giudicare un elemento chiave di quella sfida. Ma chi sono i ristoratori in gara questa volta? Eccoli: