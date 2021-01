4 Ristoranti con Alessandro Borghese: settima puntata a Parma

Siete pronti per la settima puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Questa volta si va tutti a Parma alla ricerca del Miglior ristorante con bottega di Parma e provincia.

L’appuntamento è, come di consueto, per martedì 19 gennaio 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV. Il meccanismo della gara ormai lo conosciamo tutti. A turno ciascun ristoratore inviterà i rivali a cena nel proprio locale. Mentre i ristoratori valuteranno la location, lo chef Borghese si recherà ad ispezionare la cucina.

Alla fine della cena, poi, ciascun ristoratore dovrà dare un voto alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

La categoria Special è la grande novità di quest’anno. Durante ogni puntata i ristoratori si sfideranno o su un piatto particolare o su un determinato ingredienti: questi cambieranno di puntata in puntata. In questa puntata, per esempio, la sfida sarà inerente l’anolino, pasta fresca tipica di Parma.

Alla fine, sommando i voti, verrà stilata una classifica, ma attenzione: anche Alessandro Borghese darà i suoi voti che potranno confermare o ribaltare il risultato.

Il vincitore, oltre ad ottenere l’ambito titolo di Miglior ristorante con bottega di Parma e provincia, otterrà anche un premio di 5mila euro da investire nell’attività. Questi i ristoranti in gara: