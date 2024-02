4 ristoranti Mantova: cosa c’è di vero nella “gogna social” contro la concorrente

La quattordicesima puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese edizione 2023/2024 si è svolta a Mantova e una delle concorrenti ha denunciato un attacco di odio dopo l’episodio andato in onda. Parliamo di Ekla del Rigoletto, la quale sostiene di essere finita in una gogna social che le ha tolto il sonno per giorni. Faccenda che sta rimbalzando su tutte le principali testate giornalistiche, che riportano le dichiarazioni della donna, la quale si dichiara disperata per gli attacchi e gli insulti ricevuti, e incassa (giustamente) la solidarietà dei suoi “rivali” nel gioco.

Ekla Vasconi, dopo la messa in onda su Sky e Now della sfida per il miglior ristorante contemporaneo in città (special sui tortelli di zucca), ha destato solo i peggiori sentimenti da parte del pubblico, che non risparmia i commenti né – a quanto dichiara Vasconi – le recensioni negative. Al momento, i profili del suo ristorante Il Rigoletto e anche quelli della proprietaria risultano privati o sospesi. Compreso Tripadvisor, che non accetta temporaneamente nuove recensioni al locale. Ma vale la pena di capire meglio questa gogna mediatica, finita sui giornali come nel recente caso – finito tragicamente – della pizzeria. E proprio da quel caso avremmo dovuto imparare da un lato l’utilizzo dei social network in maniera più “sana”, e dall’altro a trattare le “notizie” di questo genere con la giusta attenzione.

Com’è andata la puntata di 4 Ristoranti

Puntigliosa e critica, in puntata Ekla riesce a essere dura ma anche a dare il giusto peso al giudizio nei confronti dei concorrenti che affianca. I “problemi” emergono quando a essere giudicati sono lei e la brigata (capeggiata dal marito Andrea, chef del ristorante, che comunque non manca di darle corda). Nelle riprese in cucina si concede qualche caustica critica ai colleghi: definisce una delle pietanze “una roba inclassificabile“, e gli altri concorrenti “falsi buonisti e spietati giocatori“. Evidentemente prevenuta e infastidita nei confronti degli altri ristoratori, a seguito della prova da lei – infierisce. Tanto da bocciare (troppo) duramente quasi ogni cosa o addirittura correggere il nome di una pietanza.

Richiamata per un errore sulla mise en place delle posate, rimprovera lo staff indispettita: “scusate ma non guardate quelle robe li? Dai, fuori“. Quando la collega considera stopposo il pesce ordinato, lei replica – in cucina: “non mi faccio giudicare da una che non mangia carne e pesce. Non sa riconoscere forse un pezzo di carne dal tofu, quindi non è colpa mia” (e lo chef: “ma è vegana“). Alla critica sulla salsa dei gamberi alla diavola, troppo invadente, lei in cucina replica “eh certo sono gamberi alla diavola!“, con il marito chef che rincara con “è fatta così di proposito, se ti piace bene se no amen“. Insomma, lei è palesemente il “personaggio scomodo” della puntata ma diciamo che nemmeno il suo staff ne esce bene.

I giudizi su Ekla e il Rigoletto

Voti bassini da parte dei colleghi, che parlano di cucina retro, poca umiltà, conto salato, coperto non giustificabile al prezzo proposto, servizio poco contemporaneo. Un punteggio di 81 per lei, con critiche osteggiate verbalmente ma anche fisionomicamente. Quando è stata lei a spiegare le ragioni dei voti ai colleghi, è stata dura e ostile. Comunque, ricordiamo che è un gioco in televisione eh.

Le dichiarazioni di Ekla Vasconi

In una videointervista pubblicata su MantovaUno, Ekla Vasconi sostiene che dal montaggio della puntata è emersa una personalità che non la rappresenta. Che è severa con se stessa e nei momento di tensioni è risultata troppo dura. Nello specifico, ha dichiarato che “ci sono state una marea di dinamiche all’interno del programma, tante le cose successe in retroscena, di non detti, avvicendamenti vari che hanno portato a quella che sono stata io nel programma“. Parla di “dinamica nascosta“, senza tuttavia spiegare meglio il concetto. Continua sostenendo di essere una persona completamente diversa (“chi mi conosce lo sa“).

In riferimento all’atteggiamento tenuto con i colleghi in gara, sostiene che in un altro contesto avrebbe commentato le stesse cose ma “con meno cattiveria e meno astio“. Anche che si rende conto di “essere stata abbastanza cattiva” in alcuni momenti. Racconta poi delle conseguenze subite dopo la messa in onda: “odio, attacchi, commenti in privato, tant’è che ho dovuto chiudere le pagine perché erano un continuo arrivare di messaggi“. Continua: “hanno dovuto commentare foto di mio figlio sotto le quali hanno detto cose sgradevoli che non c’entrano niente col programma“. Stessi sentimenti dichiarati anche a La Gazzetta di Mantova.

La situazione tra commenti e recensioni negativi

Per quello che si può ancora vedere pubblicamente, risultano effettivamente parecchi commenti astiosi qua e là: l’ultimo post visibile su Facebook riporta 200 commenti negativi, almeno 190 dei quali di insulti (anche pesanti) e critiche. Su Instagram risulta tutto privato, quindi inaccessibile, e non sono nemmeno valutabili i profili privati della ristoratrice. Di conseguenza, per esempio, i messaggi privati o gli insulti sotto la fotografia con il figlio di cui parla durante le interviste sono di fatto impossibili da verificare. Vale lo stesso per le telefonate anonime, di cui si legge su Il Giornale.

La pagina di Tripadvisor relativa al ristorante Il Rigoletto è bloccata sulle nuove recensioni “a causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona”. Risulta visibile una sola recensione negativa, con tanto di risposta da parte dello chef. Le precedenti, da quel che Vasconi dichiara sulla Gazzetta di Mantova, sono state cancellate manualmente da lei e il suo staff (quindi, ancora, impossibile verificarle).

La decisione di Tripadvisor è emblematica e si riscontrano di fatto i commenti negativi sotto i post ancora pubblici o non rimossi. In ogni caso, basta vedere quel che si legge di negativo (poca cosa, se confrontato alla gogna inarrestabile e insostenibile denunciata da Ekla Vasconi e dai giornali) per capire che gli spettatori non sono in grado di distinguere un trasmissione televisiva dalla vita reale.