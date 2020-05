Pizza a domicilio ritirata senza mascherina dal calciatore del Napoli Kostas Manolas

Il calciatore del Napoli Kostas Manolas va a comprare un’ottima pizza da asporto, ma si dimentica la mascherina. Evidentemente, è un periodo in cui i calciatori scivolano su alcune piccole disattenzioni, e a mostrarle pare siano sempre gli addetti alla cucina, un po’ come è successo a Neymar. A smascherare la trasgressione all’ordinanza della Regione Campania in merito all’obbligo delle mascherine, infatti, è lo stesso gestore del locale, che senza volerlo ha combinato un piccolo guaio per il calciatore.

Vincenzo Capuano, pizzaiolo da generazioni e celebre titolare della Pizzeria Vittoria, giustamente non ha resistito alla possibilità di farsi un selfie da esibire con il celebre difensore di origine greca della squadra del cuore, e ha postato sui social la foto incriminata, in cui Manolas non porta la mascherina.

Il pizzaiolo, nome più che noto della panificazione napoletana, Campione mondiale di Pizza Napoletana, ha senza volerlo dunque messo in difficoltà il suo cliente vip con un semplice selfie.

Possiamo solo immaginare cosa abbia detto il presidente della Regione Campania, dall’inizio della pandemia una delle voci più severe sul tema asporto e domicilio, una volta informato del fatto. Di sicuro si sono accorti della cosa gli utenti dei social network, che si sono divertiti a commentare lo scatto, pubblicato anche dal quotidiano campano Il Mattino.

[Immagine: Wikipedia – ph di Дмитрий Голубович]