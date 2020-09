Birra: Brewdog fa un accordo con Aldi, e forse ci ha trollati tutti

Brewdog annuncia una nuova, gigantesca collaborazione nel mondo della birra, quella con la catena di supermercati Aldi, e a noi comuni mortali, improvvisamente, sale la netta sensazione di essere stati presi per il naso.

Forse ci sbagliamo, sia chiaro, ma in questo momento ci sentiamo un po’ come quelli che cadono nelle trappole della pubblicità, e comprano al supermercato birre intorno a cui è stata costruita ad arte una narrazione di territorio senza sapere che in realtà appartengono a enormi multinazionali.

Per spiegarvi perché ci sentiamo così, dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

Piccolo davvero, considerato che si trattava di appena dieci giorni fa. Il gigante della GDO tedesco Aldi aveva lanciato sul mercato una nuova birra, la Anti-establishment beer, che aveva suscitato l’ironia degli appassionati: possibile che fosse solo un caso quella straordinaria somiglianza con la Punk IPA, probabilmente la più famosa delle birre di Brewdog? A ironizzare su quella che sembrava, a tutti gli effetti, più una scopiazzatura che una citazione, era stato lo stesso colosso della birra craft, che sui social aveva provocato Aldi vaneggiando di una nuova birra a loro ispirata, tanto per ricambiare il favore.

Ahahah. Una bella risata e la consapevolezza che, sebbene la somiglianza fra le due lattine fosse in effetti molta, difficilmente Brewdog avrebbe potuto fare qualcosa: dopo tutto i colori e la grafica della lattina erano in effetti ispirati al logo di Aldi. Però, poi, a distanza di dieci giorni Brewdog qualcosa l’ha fatto.

Del tutto a sorpresa, il birrificio ha dato sui social notizia di una nuova collaborazione “di proporzioni epiche” con Aldi UK. La birra inventata per scherzo e per provocare quelli di Aldi, alla fine, si è trasformata in realtà, e arriverà sugli scaffali britannici in ottobre.

Avevamo capito male, insomma: BrewDog non ce l’aveva con Aldi. O forse sì, ma sono bastati dieci giorni (un tempo da record, ne converrete, per imbastire un’operazione di queste proporzioni) per per fargli cambiare idea.

