Elisa Isoardi: dalla cucina al ballo, ecco la nuova love story

Dimenticatevi Elisa Isoardi nei panni della conduttrice de La Prova del Cuoco: ora che il programma (anche se con titolo e format modificati) è tornato alla regina Antonella Clerici, Isoardi s’è data al ballo, e pare pure aver trovato un nuovo amore con cui condividere questa passione.

L’ex compagna di Matteo Salvini, infatti, è una delle concorrenti della nuova edizione del fortunato format “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci, e nel suo compagno di danza, Raimondo Todaro, pare aver trovato molto più di un partner professionale.

Almeno a quanto dice il magazine Chi, che ha pubblicato la foto di un bacio rubato tra i due. Eppure lui aveva smentito che ci fosse una storia d’amore, parlando solo di una bella intesa sul palco. In effetti, a guardar bene, non sarebbe la prima volta che il programma dedicato alla danza vip funziona come un Cupido.

Negli anni in molti hanno trasformato quella che era una coppia di ballo in una coppia di fatto: Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Hoara Borselli e Simone di Pasquale e soprattutto Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, che stanno insieme da un secolo e hanno anche avuto due figlie insieme. Insomma, abbiamo come la sensazione che se le rose fioriranno non vedremo più tanto facilmente Elisa Isoardi alle prese con i fornelli: immaginiamo preferirà darsi alla danza.

[Fonte: Chi]