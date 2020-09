Antonella Clerici: “È sempre mezzogiorno”, ecco il nuovo programma della conduttrice

Si chiamerà “È sempre mezzogiorno” il nuovo programma televisivo condotto da Antonella Clerici, di cui finalmente sono stati svelati un po’ di dettagli.

Di sicuro c’è che ricorderà “La Prova del Cuoco” il tv show che ha reso celebre e amatissima la conduttrice italiana, ma la volontà- fanno sapere – è riprendere anche quelle atmosfere un po’ retrò e molto familiare tipiche, per esempio, di programmi storici come “Pronto Raffaella”.

Il nuovo programma andrà in onda dal 28 settembre alle 12 su Raiuno, la fascia oraria perfetta per Antonella Clerici, e sarà prodotto in collaborazione con Stand by me. Nello show si parlerà, naturalmente, di cucina, ma anche di attualità e gossip, con il coinvolgimento del pubblico in una serie di giochi telefonici, in un format forse un po’ old style ma in fondo inossidabile.

Diversi personaggi più o meno noti affiancheranno la bionda conduttrice nel programma: ci saranno alcuni vecchi volti de La Prova del Cuoco (così come richiesto dall’ex conduttrice del programma, Elisa Isoardi), come gli gli chef Daniele Persegani e Francesca Marsetti o la nutrizionista Evelina Flachi. E poi ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, food blogger in ascesa nonché compagno della giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.

