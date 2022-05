50 Kalò apre la sua prima pizzeria a Roma

di Manuela 20 Maggio 2022

Amici romani, tutti pronti per assaggiare la pizza di Ciro Salvo? Eh sì, perché 50 Kalò sta per aprire la sua prima pizzeria a Roma. L’indirizzo è quello di via Flavia 3, vicino alla Stazione Termini e a breve distanza dal Quirinale. Purtroppo ancora non si sa quale sarà la data ufficiale dell’inaugurazione.

Dopo le pizzerie di Napoli e l’apertura del locale di Londra, dopo 50 Panino e 50 Suite a Napoli, ecco che il pizzaiolo napoletano ha deciso di portare anche a Roma le sue pizze altamente idratate, leggere e digeribili, fatte con farine 100% provenienti dal Sud Italia.

La pizzeria 50 Kalò Roma avrà una superficie di 500 metri quadrati, suddivisi su due livelli, comprensivi di spazi interni ed esterni. Si sa già che avrà due forni per le pizze e potrà ospitare 150 coperti. I due forni a legna si troveranno al centro della pizzeria e saranno rivestiti di mattonelle rosse, così come già succede nelle pizzerie di Napoli e Londra. Inoltre anche il bancone da lavoro sarà di marmo, nella più pura tradizione napoletana.

Il progetto architettonico del locale è stato affidato all’architetto Maurizio Vesce: tutto sarà improntato sull’essenzialità e sull’eleganza. Ci saranno vetrate ampie per garantire più luce, sale separate da volte con profili dorati e materiali di pregio.

Per quanto riguarda il menu, anche qui troveranno spazio le classiche pizze di Ciro Salvo e i fritti. La carta dei vini sarà comprensiva di etichette regionali, con anche una piccola selezione di champagne. Le birre, invece, saranno tutte artigianali.

Ciro Salvo ha spiegato che l’idea di aprire a Roma gli è venuta nel febbraio 2021. Nonostante le restrizioni e le incertezze, hanno deciso di investire ancora. Da mesi stanno ricevendo proposte per aprire in tutto il mondo, ma Roma è stata scelta perché si adatta meglio al loro stile di lavoro: tutti i loro locali, infatti, sono gestiti interamente da loro.