50 Kalò di Ciro Salvo raddoppia a Napoli: cosa cambia rispetto alla prima pizzeria

Squadra che vince non si cambia, dice il saggio – questo, però, non significa che non si possa rivedere la formazione. Ciro Salvo raddoppia a Napoli: la sua nuova 50 Kalò aprirà al numero 2 di piazza della Repubblica nella giornata di sabato 1 giugno, e nasce nel segno di un progetto che, pur mantenendo vivo il contatto con le coordinate gastronomiche originali, vuole proporsi anche in dimensioni nuove, più intime. La nuova 50 Kalò, in altre parole, accetterà la prenotazioni.

Una piccola grande rivoluzione che, di fatto, permette di tracciare un interessante parallelo con la recente notizia di una seconda apertura partenopea de L’Antica Pizzeria da Michele, anch’essa declinata secondo la scelta – la necessità? – di “cancellare” le file (pur mantenendo, è bene notarlo, il mito della fiumana di persone che contraddistingue la sede di Forcella, dove vige la regola del “chi prima arriva meglio alloggia”).

Ciro Salvo e la nuova pizzeria 50 Kalò: tutti i dettagli

Ma torniamo a noi, e alla creatura (creature, sarebbe forse più corretto dire) di Ciro Salvo: la nuova 50 Kalò rappresenterà, come già accennato in apertura di articolo, il secondo capitolo partenopeo e il quarto complessivo, prendendo in considerazione l’apertura a Roma inaugurata nel 2022 e quella a Londra. Le coordinate spaziali – Piazza della Repubblica, Napoli, ad appena una manciata di passi dal consolato americano – e temporali – il primo di giugno – del taglio del nastro le abbiamo già viste: spazio alle norme operative, dunque, nuove e già note.

Prima e più significativa novità, dicevamo, è che alla nuova 50 Kalò si prenota il proprio tavolo: la pizzeria ospita un totale di 70 coperti sistemati sotto le grandi volte di tufo giallo “disegnate”, per così dire, dall’architetto Maurizio Pesci, che si è occupato di definire spazi e arredi del locale. Locale che, è bene notarlo, vuole farsi forte di un’atmosfera più ricercata che possa offrire – si legge direttamente in una nota stampa – “una nuova customer experience, tra sedute comode e luci calde, e una mise en place ricercata come un fine dining. Ogni piatto pizza, disegnato e prodotto in esclusiva per 50 Kalò, racconta con pochi, eleganti segni grafici il segreto dell’impasto”.

Abbiamo parlato di file (e della loro mancanza, di fatto) e di spazi, ma ancora poco o niente di cibo. La carta pizze della nuova 50 Kalò propone di fatto i grandi classici di Ciro Salvo, celebre alfiere della tonda tradizionale ma arricchita di topping più moderni – dalla sua super premiata Margherita, profumata di San Marzano e basilico, alla celebre Pizza e Patate, passando per la Marinara 50 Kalò e le pizze vegetali.