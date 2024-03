Rivoluzione all’Antica Pizzeria “Da Michele”: seconda sede a Napoli e niente più code

L'Antica Pizzeria Da Michele apre una seconda sede a Napoli, a pochi passi da quella storica in via Sersale, a Forcella; "cancellando" le file e ampliando il menu.

Sarà pur vero che la fedele adesione alla regola del “squadra che vince non si cambia” potrebbe essere interpretata come punto di forza, soprattutto quando di fatto si fa del rispetto della tradizione uno dei punti di maggiore specificità della propria insegna; ma è altrettanto vero che l’innovare – e sapere come farlo, un puntino sulla i tutt’altro che scontato – è un altrettanto apprezzabile segno della capacità di stare al passo con i tempi. E a volte, è bene notarlo, tali intuizioni pagano: basti chiedere alla famiglia Condurro, che dal 2012 ha declinato l’Antica Pizzeria Da Michele in un franchising ora presente un po’ in tutto il mondo – da Ibiza ad Amsterdam e passando anche per l’Arabia Saudita.

Alcune innovazioni, però, possono essere implementate senza necessariamente allontanarsi troppo da casa. Prendiamo il caso di Napoli, tempio e culla dell’Antica Pizzeria Da Michele, che al fiorire di altri sedi in giro per il globo terracqueo ha sempre opposto la rigorosa fede dell’unica insegna in via Sersale, a Forcella, dove vige la regola della margherita e della marinara a ruota di carro: ora è tempo di rivoluzione, di bis, di tradizione – come si ama dire – rivisitata. L’Antica Pizzeria Da Michele sta per aprire una nuova sede a Napoli.

Antica Pizzeria Da Michele “All Around the World”, ma soprattutto a Napoli

Tranquilli, non è (ancora, perlomeno) il caso di imbracciare rosari e predicare la fine del mondo – l‘Antica Pizzeria Da Michele, pur venendo meno alla regola – se così vogliamo definirla, è chiaro – della sola sede partenopea, rimane saldamente radicata alla sua identità (che poi, di fatto, è la stessa identità che da poco più di un decennio a questa parte esporta nel resto dello Stivale e un po’ per tutto il mondo).

La seconda sede dell’Antica Pizzeria Da Michele a Napoli aprirà ad appena una manciata di passi da quella storica, sempre incastonata per via Sersale, nei locali che un tempo ospitarono il ristorante Mattozzi. Al di là della novità intrinseca al bis, è tuttavia bene notare che in questa nuova sede sarà possibile prenotare – un accorgimento che fondamentalmente “scioglie” il mito della fiumana di persone che contraddistingue la sede di Forcella, dove chi prima arriva meglio alloggia.

Uno strappo alle norme ancestrali per favorire un servizio più snello e, permetteteci di dirlo, anche più pratico. Stando a quanto lasciato trapelare, la seconda sede dell’Antica Pizzeria Da Michele a Napoli proporrà anche un menu leggermente diverso rispetto alla sua “collega” storica: la scelta delle pizze verrà ampliata, superando l’offerta di solo margherita e marinara.