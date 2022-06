50 Next Class del 2022: premiato un italiano nel settore della sostenibilità

Nella lista dei vincitori dei 50 Next Class del 2022 riconoscimento dei World's 50 Best Restaurants per il cibo del futuro, figura anche un italiano.

Il Basque Culinary Center e World’s 50 Best Restaurants hanno stilato la lista dei vincitori dei 50 Next Class del 2022, cioè di quelle personalità under 35 che cambieranno la gastronomia nei prossimi anni. E per la sostenibilità nella lista c’è anche un italiano, Corrado Paternò Castello.

La lista dei 50 Next vuole premiare i giovani under 35 che nel futuro prossimo venturo cambieranno il mondo della gastronomia e dell’agroalimentare in generale, considerando diversi settori fra cui la produzione del cibo, la trasformazione, la cucina, l’accoglienza, l’innovazione tecnologica, il sistema educativo, l’imprenditoria sociale e anche la sostenibilità e l’attiviamo.

La lista è stata svelata a Bilbao, nei Paesi Baschi: non si tratta di una classifica, bensì di un elenco per sottolineare che tutta questa generazione è egualmente meritevole, ciascuno nel suo campo di competenza. I premiati arrivano da 30 diversi paesi in 6 continenti. Le categorie di premiazione sono state le seguenti:

perturbatori tecnologici

educatori

creativi imprenditoriali

innovatori scientifici

pionieri dell’ospitalità

attivisti all’avanguardia

Fra i premiati trovano spazio pensatrici come Anusha Murthy e Elizabeth Yorke che hanno organizzato conferenze e newsletter per parlare dei sistemi alimentari in India, la pasticcera ucraina Dinara Kasko che ha dato il via al cambiamento della concezione della pasticceria nel suo paese, Jessica Naomi Fong con la sua agricoltura verticale, lo chef Mmabatho Molefe hc ein Sud Africa sostiene le donne di colore e lotta contro le idee preconcette sulla cucina indigena, il pescatore Lefteris Arapakis che combatte l’inquinamento degli oceani e il giovanissimo Mustapha Duyaol-Haqq, 22 anni, programmatore che sta contribuendo all’innovazione agricola in Ghana.

Ma fra i premiati figura anche un italiano, Corrado Paternò Castello, 30 anni, noto per il suo impegno nel settore della sostenibilità fra i piccoli produttori. Corrado è proprietario della società Bonviri benefit in Sicilia: laureato in giurisprudenza e con master in sostenibilità e innovazione sociale, Corrado spiega che i piccoli produttori locali sostenibili hanno spesso prodotti di altissima qualità che i consumatori vorrebbero comprare. Solo che questi produttori spesso non sanno come commercializzare tali prodotti e non sanno come raggiungere la giusta platea di clienti.

Da qui nasce l’idea alla base della Bonviri. Realizzata insieme ad Alessandra Tranchina e Sergio Sallicano, l’azienda aiuta gli agricoltori a migliorarsi, riducendo le emissioni di gas e la produzione di rifiuti, fornendo loro anche maggior visibilità e la possibilità di vendere i loro prodotti sul sito web dell’azienda a prezzi giusti.

Al momento la Bonviri lavora con dieci produttori: si va dal tè alle spezie, passando per il miele e i capperi, arrivando anche all’olio d’oliva italiano a emissioni zero.

questa è la lista completa di tutti i premiati, categoria per categoria:

Empowering Educators

Arielle Johnson, 35 anni – New York, USA

Charles Michel, 36 anni – Bogotá, Colombia

Chloé Charles, 35 anni – Parigi, Francia

Anusha Murthy, 30 anni e Elizabeth Yorke, 29 anni Bangalore, India

Yi Jun Loh, 29 anni – Kuala Lumpur, Malaysia

Vinesh Johny, 33 anni – Bangalore, India

Entrepreneurial Creatives

Camila Fiol Stephens, 34 anni – Santiago, Cile

Caroline Cotto, 29 anni – Oakland, USA

Dinara Kasko, 33 anni – Kharkov City, Ucraina

Juan Pablo Medina, 29 anni – Copenhagen, Danimarca

Mariana da Silva Vasconcelos, 30–Campinas, Brazil

Oscar Ekponimo, 36 anni –Abuja, Nigeria

Travinder Singh, 31 anni –Singapore

Gamechanging Producers

Corrado Paternò Castello, 30 anni –Catania, Italia

Dharath Hoonchamlong, 29 anni – Bangkok, Thailandia

Jessica Naomi Fong, 31 anni – Hong Kong

Martin Texier, 32 anni – Saint-Julien-en-Saint-Alban, Francia

Pol Contreras Vilapriñó, 36 – Ezcaray, Spagna

Rosanna Gahler, 25 anni – Alt Madlitz, Germania

Yu Hsuan Cheng, 34 anni – Taipei

Rahaf Allymoni, 29 anni – Amsterdam, Paesi Bassi (dalla Siria)

Hospitality Pioneers

Debora Fadul, 36 anni – Guatemala City, Guatemala

Jackwing Yao, 31 anni, Lola Liu, 30 anni w Tiger Liang, 27 anni – Guangzhouand Shenzhen, Cina

Javier Rivero Yarza, 31 anni – Tolosa, Basque Country

Michael Adé Elégbèdé, 32 anni – Lagos, Nigeria

Mmabatho Molefe, 27 anni – CapeTown, Sud Africa

Santiago Lastra, 32 anni – Londra, UK (dal Messico)

Mette Brink Søberg, 32 anni – Copenhagen, Danimarc

Zineb Hattab, 32 anni –Zurigo, Svizzera (dalla Spagna e Marocco)

Science Innovators

Asrar Damdam, 29 anni – Jeddah, Arabia Saudita

Eneko Axpe, 35 anni – San Francisco, USA (dalla Spagna)

Gregory Constantine, 33 anni – New York, USA (dall’Australia) e Stafford Sheehan, 33 anni – New York, USA

Jessica Bogard, 34 anni – Brisbane, Australia

Nidiya Kusmaya, 30 anni – Sukabumi, Indonesia

Risha Jasmine Nathan, 34 anni – New Delhi, India

Verleen Goh, 35 anni – Singapore

Sara Marquart, 33 anni – Zurigo, Svizzera (dalla Germania) e Maximilian Marquart, 36 anni – Monaco, Germania

Tech Disruptors

Daniella Kwayu, 31 anni – Dar es Salaam, Tanzania

Fengru Lin, 34 anni – Singapore

Magdalena Jüngst, 29 anni e Tim Jäger, 30 – Monaco, Germania

Mustapha Diyaol-Haqq, 22 anni – Accra, Ghana

Nick Berry, 34 anni – Kingscote, Australia

Scott-William Braley, 34 anni – Le Havre, Francia

Farah Emara, 31 anni – Giza, Egitto

Trailblazing Activists