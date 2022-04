World’s 50 Best Restaurants 2022: addio Mosca, la premiazione si terrà a Londra

La premiazione di The World's 50 Best Restaurants 2022 si terrà in quel di Londra, nello storico mercato di Old Billingsgate.

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

In origine doveva essere Mosca. Poi sapete com’è, c’è stata l’invasione di un altro Paese di mezzo; un’invasione che World’s 50 Best Restaurants già aveva voluto condannare escludendo dalla prestigiosa classifica i locali russi. Chiaro dunque che occorreva anche trovare una “nuova” location per le premiazioni. E no, non è un caso che “nuova” sia tra virgolette, perché per il suo 20° anniversario 50 Best ha deciso di tornare a Londra, che già aveva ospitato la celebrazione nel 2003 e nel 2015.

L’appuntamento per chef, ristoratori, buongustai e golosi del mondo è dunque per lunedì 18 luglio, presso lo storico mercato di Old Billingsgate, affacciato sul Tamigi; dove potranno partecipare a una serie di eventi chiave come #50BestTalks, un Chefs’ Feast (o Banchetto degli Chef) con i migliori prodotti e la cucina del Regno Unito, la tavola rotonda del Meet the Chefs e, ovviamente, la premiazione stessa. Tra le novità di quest’anno segnaliamo inoltre la 50 Best Collaboration Dining, dove i migliori chef e ristoranti della City collaboreranno con i 50 Best chef provenienti da tutto il mondo per dare vita a un menu davvero esclusivo.

L’anno scorso World’s 50 Best Restaurants portò sul tetto del mondo il Noma di Copenaghen che, in quanto membro della Best of the Best hall of fame, non sarà più eleggibile per la classifica del 2022. “Siamo entusiasti di annunciare che l’appuntamento di The World’s 50 Best Restaurants Awards 2022 si terrà in una parte di Londra così storica e iconica” ha commentato William Drew, Director of Content di The World’s 50 Best Restaurants. “Non vediamo l’ora di riunire ancora una volta la gastronomia globale, e di condividere con il mondo gli incredibili sviluppi nella scena della ristorazione londinese”.