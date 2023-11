A cosa (non) sono servite le carote comprate dai tifosi serbi alla Coppa Davis

Djokovic aveva la vittoria in pugno: alcuni tifosi serbi hanno tirato fuori delle carote, simbolo dei fan di Sinner, per addentarle dopo la vittoria.

di Luca Venturino 26 Novembre 2023

Una, due, tre occasioni per chiudere la pratica azzurra e avviarsi verso la finale – una, due, tre rimonte per ribaltare il tutto e allungare lo sguardo sulle forme tondeggianti della Coppa Davis. E le carote? Dipende – alcune, quelle Piemontesi, avranno senz’altro festeggiato; quelle di Belgrado, invece, saranno finite puntualmente nel minestrone. La delusione di Novak Djokovic è grande e legittima: l’attuale numero al mondo si è trovato a vestire i panni del grande sconfitto durante la semifinale di Coppa Davis Serbia contro Italia, giocata nella giornata di ieri, sabato 25 novembre.

La tavola pareva già apparecchiata per una vittoria: la formazione serba era avanti su quella italiana di uno a zero, e Novak Djokovic è chiamato ad affrontare l’azzurro Jannik Sinner, battuto appena una manciata di giorni prima nella finale degli ATP Finals in terra sabauda. Ma che c’entrano le carote?

Carota Boys e carote e basta: gli ortaggi alla Coppa Davis

I nostri lettori più sportivi avranno immaginato che vogliamo riferirci agli ormai famosi Carota Boys, un gruppetto di ragazzi provenienti da Revello – piccolo paesino incastonato nella provincia di Cuneo, in Piemonte – tifosissimi di Jannik Sinner. Le carote a cui ci riferiamo noi, tuttavia, parlano serbo: sono quelle che i fan di Djokovic hanno tirato fuori a mo’ di sfottò quando il campione serbo sembrava a un passo – o a una battuta, potremmo dire – dalla vittoria.

Sfottò legittimissimo, beninteso – che si vinca o che si perda, sono gesti e storielle come queste che danno un po’ di colore allo sport. Per farla breve, in ogni caso, le carote sono finite di traverso: i tifosi serbi erano convinti di mangiarle, ma Novak Djokovic ha sprecato – anche, è chiaro, per merito del suo avversario – ben tre match point finendo per di più per perdere l’incontro.

Oltre alla beffa il danno: al singolo segue il confronto in doppio, dove Novak Djokovic si trova ancora una volta dall’altra parte della rete rispetto a Jannik Sinner. A riempire il rettangolo di gioco sono anche schierati Miomir Kecmanovic e Lorenzo Sonego. La coppia azzurra batte quella serba sei tre e sei quattro, e porta lo Stivale nella finale della Coppa Davis: a questo punto di carote sugli spalti nemmeno l’ombra.

“Per me è una grande delusione, e me ne assumo la responsabilità” ha commentato Novak Djokovic in seguito. “È davvero triste. Ma questo è lo sport, quando si perde per il proprio Paese, il sentimento di amarezza è ancora più forte. È una sconfitta difficile da digerire”. Non solo la sconfitta, si direbbe.