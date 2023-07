A Forte dei Marmi apre Spiaggia Urbana, primo locale di Exit fuori Milano

di Manuela Chimera 25 Luglio 2023

Una nuova apertura vi aspetta questa volta a Forte dei Marmi. Il gruppo Exit, brand fondato da Stefano Scaroni insieme a Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras di Contraste, ha deciso di aprire il suo primo locale al di fuori di Milano e lo ha fatto proprio a Forte dei Marmi. Dopo Gastronomia Urbana, Pastificio Urbano e Exit Bar, ecco che adesso arriva Spiaggia Urbana.

Cosa si sa del nuovo Spiaggia Urbana a Forte dei Marmi?

Matias Perdomo ha spiegato che la scelta di Forte dei Marmi come location per il nuovo ristorante è derivata dalle provocazioni lanciate da molti clienti che d’estate vanno spesso in quella città. Insieme a Luca Zuccaro, maggiormente ferrato su quanto accade in Versilia, ecco che Exit ha deciso di intraprendere questa nuova avventura al mare, ma rimanendo sempre fedeli all’essenza del loro marchio.

Il menu di Spiaggia Urbana prenderà il meglio di Gastronomia Urbana e Pastificio Urbana. Questo grazie anche alla presenza dello chef Isaac Baccigotti e al team che è stato “prestato” per la stagione estiva da entrambi i ristoranti. Non mancheranno dunque piatti noti sui tavoli di Gastronomia e Pastificio Urbano, come la Lasagna Exit. Ma visto che siamo al mare, ecco che verranno aggiunte voci più marinaresche, con ceviche, tiraditos e anche spaghetti alle arselle.

Stefano Scaroni ha poi aggiunto che il loro desiderio è quello di capire come il loro concept possa tradursi al di fuori dell’ambiente tipico di Milano. Per uscire dalla comodità e testare sul campo la loro idea di ristorazione, era necessario scegliere un ambiente del tutto diverso da quello milanese, fuori dalla loro comfort zone.

E Forte dei Marmi si presta bene a questo esperimento. Infatti Spiaggia Urbana seguirà i ritmi della vita vacanziera. Si tratterà di un locale dove sarà possibile concedersi un cocktail realizzato basandosi sulla linea di drink creata per l’Exit Bar di Milano da Dom Carella. Ma sarà anche possibile andarvi a cena, in quanto la proposta è quella di riuscire a offrire un menu trasversale sia per quanto riguarda la cantina che per quanto concerne il cibo.

Spiaggia Urbana sorgerà proprio dietro ai bagni del Forte. Gli interni sono ispirati alle località balneari degli anni Cinquanta, ma senza indulgere nella nostalgia in quanto ci si è concentrati di più sull’atmosfera festaiola di quegli anni.

Per quanto riguarda l’orario di apertura, Spiaggia Urbana sarà aperto dalle ore 17.30 alle ore 1.30.

[Crediti Foto | Gaia Menchicchi]