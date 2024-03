A Milano si inaugura la prima Escape Room a tema caffè

“Diventa protagonista della prima Escape Room all’aroma di caffè“, si legge in bella vista sul sito ufficiale di MUMAC Coffee Escape; ed ecco che il primo indizio appare immediatamente chiaro: è meglio evitare se si è raffreddati. Siamo in quel di Binasco, piccolo comune incastonato nella città metropolitana di Milano, noto anche e soprattutto per ospitare gli spazi del MUMAC, ossia il Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group, dove di fatto si trova la più grande collezione di macchine per caffè professionali al mondo, e il relativo centro di formazione.

Il secondo indizio, che siamo certi avrete già intuito, è che la Escape Room in questione si trova proprio nel più ampio contesto del museo, intrecciando la propria narrazione nella ricchezza specifica della struttura. In altre parole la trama, se così la vogliamo definire, è piuttosto semplice: il mistero da risolvere è innescato dall’intercettazione di un telegramma segreto, che lascia intendere come la collezione del MUMAC sia in pericolo.

Un Arsenio Lupin appassionato di caffè

A voi il compito di svelare il colpo: da quel poco che è lasciato trapelare dal sito dell’Escape Room possiamo dirvi che il mandante del colpo, che con ogni probabilità vestirà i panni dell’antagonista “nascosto”, ha ingaggiato una famosa ladra, conosciuta come J.P., per portare a termine il suo piano.

La prima, grande regola delle Escape Room – anche quando sono a tema caffè, evidentemente – è che nulla deve essere lasciato al caso: nemmeno le iniziali apparentemente innocue della nostra Arsenio Lupin. Sono due, di fatto, le esperienze disponibili: la Mystery, che dura un’oretta ed è pensata per un gruppo di massimo sette persone, e la Investigation, che comprende la più compatta Mystery e si allunga a una durata di due ore.

Qualche dettaglio – la Mystery si svolge esclusivamente all’interno delle sette sale espositive del museo, mentre la Investigation si allarga anche all’interno delle esclusive aree esperienziali di MUMAC Academy e vi permetterà di scoprire anche l’identità del mandante. Il “manuale di gioco”, per così dire, è lo stesso: tenere i cinque sensi all’erta (specie il gusto e l’olfatto, considerando il contesto) e usare la testa per risolvere enigmi, indovinelli e quiz “utilizzando non solo l’astuzia e la logica, ma anche le conoscenze sulla storia della macchina per caffè che potete acquisire durante le vostre indagini”.

Vale la pena notare che la MUMAC Coffee Escape è disponibile anche per le aziende che intendono inquadrare l’esperienza come attività di inclusione o teambuilding formativo. In tal caso, ça va sans dire, si aggiunge una regola extra: meglio lasciare il merito della vittoria al capo.