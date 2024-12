A Natale Massimo Bottura ha preparato le tagliatelle con Ana De Armas

C’è chi passa il Natale facendo lo slalom tra domande più o meno inopportune – ma quando ti sposi? E un figlio? – e chi preparando tagliatellle con Ana De Armas. Basti chiedere a Massimo Bottura: la celebre attrice cubana è stata ospite di Casa Maria Luigia, e la sua permanenza è finita anche sulla vetrina dei social.

Il “regista” è Bottura in persona, come di consueto. Lo chef ama colorare il proprio profilo Instagram con scatti e video dei vip suoi ospiti: tra gli ultimi figurano anche Travis Scott e Valentino Rossi. I più gastrofregni, com’è ovvio, si chiederanno chi sarà a chiedere il permesso per la foto: lo chef o l’ospite?

Il video con Ana De Armas e la stoccata a Bradley Cooper

“Cooking lesson“, esordisce il nostro. Nell’inquadratura l’attrice è impegnata a spiegare a un compagno di lezione come tenere correttamente il coltello per tagliare la sfoglia. Tra i presenti c’è anche Jessica Rosval, chef de Al Gatto a Verde di Modena, una stella Michelin conquistata appena una manciata di settimane fa.

Bottura parla un poco in inglese e un poco in italiano: l’importante è farsi capire, d’altronde. Inizialmente De Armas è così presa da non notare l’avvicinarsi della “cinepresa”, ma Bottura insiste: “Cooking lesson, but don’t tell anyone!“. Il compagno di lesson dell’attrice era già in difficoltà prima che apparisse l’occhio elettronico di un tre stelle Michelin, figuriamoci dopo. “Non preoccuparti, non devi andare più veloce”, lo rassicura Ana. Ma Bottura non è della stessa idea: “Ana, vai a fargli vedere. Vai!”.

Passaggio del testimone. O del coltello, che in questo caso è la stessa cosa. Ana procede con più celerità, e Bottura apprezza: “Che donna di cucina!“, esclama. “Una donna di cucina. Brava!”. La nostra protagonista, a onore del vero, fa un bel lavoro: finito di tagliare la sfoglia solleva le tagliatelle con la lama, tutta soddisfatta, e attorno a lei scoppiano gli applausi. Ma non è tutto.

Nella didascalia del video c’è anche spazio a una stoccata. “Cooking show time con Ana De Armas” si legge. “Molto meglio dello chef con tre stelle Michelin virtuali, Bradley Cooper”. Il riferimento, con ogni probabilità, è al film “Il sapore del successo”, dove fu protagonista. Insomma: De Armas meglio di Cooper. Almeno ai fornelli.