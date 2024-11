Guida Michelin 2025: tutte le nuove stelle

Il vessillo in rosso si alza dal teatro Pavarotti di Modena, nel cuore del feudo Botturiano: si tratta della più attesa liturgia dell’anno gastronomico, e in altre parole della settantesima edizione della Guida Michelin Italia, che ci racconta i macaron assegnati per il 2025. Presenta Giorgia Surina.

Le domande sono tante: c’è chi non vede l’ora di affacciarsi sul gradino più alto dell’Olimpo e chi, in maniera forse più pruriginosa, si chiede quanto saranno le stelle cadenti. C’è una domanda, però, che per mole e calore dev’essere la prima a cui risponderemo: quali sono le nuove stelle?

Grow Restaurant

Albiate, provincia di Monza e Brianza

“Grow”, o “crescita”: chef Matteo Vergine, premiato anche con il Young Chef Award, prepara piatti modernissimi che tuttavia mirano a realizzare un salto temporale all’indietro. Tre possibili menu degustazione già da scegliere in fase di prenotazione, così da contenere gli sprechi: prima del macaron il ristorante era già forte della Stella Verde.

Cetaria

Baronissi, provincia di Salerno

Sala e cucina: due entità e una coppia per gestirle entrambe. Federica Gatto, già Service Award 2024, ha le redini della sala; mentre chef Salvatore Avallone si cimenta in una cucina prevalentemente di pesce. La parte più apprezzata dagli ispettori? Il tonno rosso, funghi e miso ma anche il risotto al datterino giallo, crudo di gamberi rossi, fingerlime ed erbette aromatiche nell’ambito del menù degustazione “Amore per il mare”.

Volta del Fuenti By Michele di Biacio

Vietri sul Mare, provincia di Salerno

Ancòra

Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena

Equilibrio

Dolcedo, provincia di Imperia

Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Asti

Dissapore di Andrea Catalano

Carovigno, in provincia di Brindisi

Serrae Villa Fiesole

Fiesole, in provincia di Firenze

Contrada

Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena

Saporium

Chiusdino, in provincia di Siena

Alto

Fiorano Modenese, in provincia di Modena

O Me o il Mare

Gragnano, in provincia di Napoli

Don Alfonso 1890

Massa Lubrense, in provincia di Napoli

Il Circolino

Monza,

Olmo

Cornaredo, in provincia di Milano

Cucina Cereda

Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo

Moebius Sperimentale

Milano

Acqua

Olgiate Olona, in provincia di Varese

Sine By Di Pinto

Milano

Laqua by the Lake

Pettenasco, in provincia di Novara

Locanda De Banchieri

Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara

Grual

Pinzolo, in provincia di Trento

Abruzzino Oltre

Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro

Marotta

Squille, in provincia di Caserta

Ristorante Del Lago

Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena

Iris Ristorante

Verona

Locanda Mammi

Agnone, in provincia di Isernia

Palais Royal Restaurant

Venezia

Casa Leali

Puegnago sul Garda, in provincia di Brescia

Achilli al Parlamento

Roma

Vineria Modì

Taormina, provincia di Messina

Tancredi

Sirmione, provincia di Brescia

Al Gatto Verde

Modena