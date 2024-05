Sorbillo e Da Michele s-catenati: entrambi aprono a Padova

“Posso copiare i tuoi compiti?”. “Certo, cambia giusto qualcosa qua e là così il prof non capisce che hai copiato”. “Certo, tranquillo”. Gino Sorbillo e l’Antica Pizzeria Da Michele aprono entrambi a Padova, l’uno ad appena una manciata di metri dall’altro, in quello che si profila un po’ come derby in differita tra due dei più famosi rappresentanti del lievitato discoidale partenopeo e un po’ come una specie di partita ad acchiapparello.

Ma bando alle ciance, e apriamo la strada alle cosiddette norme operative: stando a quanto lasciato trapelare dalle fonti locali, Il Mattino di Padova in primis, il primo a tagliare il traguardo, per così dire, sarà l’Antica Pizzeria Da Michele in piazza Eremitani, a pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni, in data 27 maggio. Per l’inaugurazione della nuova pizzeria di Gino Sorbillo, invece, sarà necessario attendere un paio di giorni in più: il calendario indica 29 maggio, le coordinate temporali Piazza dei Signori, a soli dieci minuti di distanza dall’apertura di Da Michele. Ve l’abbiamo detto: è derby.

Sorbillo e Da Michele aprono a Padova: tutti i dettagli

Sono relativamente pochi, dicevamo, i dettagli circondanti le due nuove aperture: facendo ancora riferimento a quanto riportato dai colleghi de Il Mattino di Padova pare che la nuova insegna de L’Antica Pizzeria Da Michele andrà di fatto a occupare i locali dove un tempo sorgeva il ristorante Lob’s, potrà contare sul muscolo di quindici collaboratori in totale e rimarrà fedele all’antico saggio del “squadra che vince non si cambia” che ha fatto un po’ da spina dorsale a quello che ormai potremmo definire l’impero della famiglia Condurro.

Gino Sorbillo, invece, ha scelto per la sua nuova pizzeria nei tre piani di spazio che un tempo ospitavano l’Ham Holy Burger; con il forno installato al primo piano e una mole complessiva di quindici coperti (lo stesso plateatico, fanno notare i media locali, già concesso al locale precedente). All’inaugurazione sarà bagno di folla, così come era stato un paio di mesi fa per la recente apertura in quel di Bologna? Non ci resta che attendere.

Sorbillo e Da Michele s-catenati, dunque; ma allo stesso tempo è bene notare che il dinamico duo partenopeo non è il solo a festeggiare un taglio di nastro in quel di Padova: in tempi recenti, infatti, la città ha visto anche il primo approdo di Starbucks, che ha piazzato la sua bandierina biancoverde in Piazza delle Erbe, ad appena una manciata di passi dallo storico caffè Pedrocchi.