A Roma debutta la prima catena italiana di street food greco

Milos Greek Food fa il suo debutto a Roma, e più precisamente al civico 228 di viale Regina Margherita. Trattasi, come avrete intuito dal nome del protagonista, della prima catena nazionale interamente dedicata allo street food greco.

Debutto capitolino, dicevamo, e soprattutto accompagnato da una certa ambizione. MGF è figlia della collaborazione tra Spoon Brands, guidata da Marco Beretta, e Yousef Sharafi, già noto per la catena La Cannoleria Siciliana. Matrimonio che ha portato vita alla Milos Holding, divisa rispettivamente per il 51% e il 49% tra le parti di cui sopra. Insomma, le norme operative sono chiare: ma il menu?

Cosa si mangia da Milos Greek Food?

Al banco degli imputati figurano i soliti sospetti della cucina di strada ellenica: gyros pita, souvlaki, insalate, tzatziki, dolmades, moussaka express e i dolci del caso, come yogurt con miele e noci e la mini-pita alla Nutella. I piatti, fa sapere il puntualissimo comunicato stampa, sono realizzati con ingredienti importati direttamente dalla Grecia.

Prima bandierina nel cuore della Capitale, dunque, ma il futuro pare già traboccante di idee e piani. Nei mesi a venire seguiranno, stando a quanto lasciato trapelare, una serie di nuove inaugurazioni per le via di Roma; mentre il piano di espansione per il prossimo anno guarda a Milano e ad altri importanti capoluoghi della Penisola.

Il formato ha preso vita da un’idea di ristorazione “accessibile, veloce e profondamente autentica”, come hanno spiegato Beretta e Sharafi; e che rispetti i canoni della scalabilità favorendo una espansione rapida e relativamente comoda.

I prossimi punti vendita, è bene notarlo, rispetteranno l’adagio del “squadra che vince non si cambia”, mantenendo di fatto l’abito del primo locale capitolino, con un design ispirato alle isole greche: colori chiari e luminosi, materiali naturali e ampio utilizzo di strutture tecnologiche come kiosk, app e piattaforma e-commerce per la consegna a domicilio e non solo.