La pizza romana in 16 pizzerie selezionate da Di Pizza

Senza ombra di dubbio, Roma è la città che al momento può vantare la scena di pizzerie più viva e in fermento d’Italia. Non solo l’eterna dualità tra la tonda e le tradizionali pizze al taglio cittadine, la riscoperta e rinascita della tonda romana croccante e stesa col mattarello ha dato nuova linfa a questa piazza-di-pizza, ispirando nuovi e interessanti formati “ibridi” a cui si affiancano locali dalla proposta gourmet sempre più ambiziosa.

Una scena che Di Pizza, il format itinerante creato da Garage Pizza, col supporto di Dissapore, ha esplorato approfonditamente negli ultimi mesi, per redigere una mappa di quelle che riteniamo essere le migliori 16 pizzerie della capitale che dovreste provare prima di dirigervi su altri locali, presentata in un evento tenutosi prezzo Sua Maestà la Pizzeria e la Filetteria, una vera festa in cui i pizzaioli hanno collaborato per far provare le proprie creazioni agli invitati.

Come funziona la selezione

In questi mesi sono state testate numerose pizzerie della città eterna, mettendoci sempre la faccia e la firma per decidere in autonomia la selezione; all’interno della guida non ci sono catene, ma pizzerie che hanno, nel caso, un numero estremamente limitato di sedi.

A supportare l’iniziativa sono stati Molini Pivetti, Solania Pomodoro, Bob Robotics, Fior d’Agerola, Emme Distribuzione e Frantoi Cutrera.

Come sempre, quella di Di Pizza non è una classifica, ma uno strumento per aiutare gli appassionati a navigare nelle numerose proposte, fotografando lo “stato-pizza” delle città italiane, premiando le migliori pizzerie nel determinato periodo storico.

Le 16 migliori pizzerie di Roma

180grammi Pizzeria Romana

Ardecore

A Rota Pizzeria Romanesca

Angelo Pezzella – Pizzeria con cucina

Avenida Calò

Baccio e i Gradini

Donna Cira

Elysium

Finafina – Pizza e farina

Fornace Stella & Muscas

I Belcastro

Marita Pizza

Santa Romana Pizzeria di Quartiere

Sua Maestà la Pizzeria e la Filetteria

Svario Pizza Bar

Vico Pizza&Wine

Potete consultare la mappa e le schede per approfondire ognuna delle pizzerie segnalate.