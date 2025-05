A Roma il gelato “Franciscus”, dedicato al Papa, è un successo

Quest’anno il Vaticano ha davvero fatto miracoli, è il caso di dirlo, per la ristorazione romana, che non si è fatta trovare impreparata: da una parte per la felice celebrazione del Giubileo, che ha portato nella capitale turisti da tutto il mondo, a cui è seguita l’infausto lutto per la morte di Papa Francesco, che ha portato anche numerosi porporati alle tavole degli esercizi pubblici capitolini.

Non solo occasioni d’affari per il settore, ma anche eventi storici, a cui qualcuno ha pensato di rendere omaggio a modo suo: è il caso della gelateria Del Monte, quartiere in una fortunata posizione tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano, che ha creato un gelato dedicato all’ultimo Pontefice, il gusto Franciscus.

Il gelato dedicato al Papa

Non pensiate però che si tratti di un furbo riconoscimento post mortem: a Massimiliano Del Monte, titolare della gelateria omonima, l’idea venne quando Francesco si affacciò per la prima volta dal balcone centrale della Basilica di San Pietro dopo l’habemus papam e, ne è certo, anche il diretto interessato ha avuto modo di apprezzarlo.

Intervistato dal Corriere della Sera, racconta così: “è ai cinque cereali, quando Francesco è stato eletto Papa ci è venuta questa idea. Ultimamente sono venute qua le suore di Casa Santa Marta e hanno preso delle vaschette: immagino che il Papa abbia assaggiato il gusto a lui dedicato”.

È comunque facile intuire che, col confluire delle centinaia di migliaia di pellegrini riunitisi a Roma per l’ultimo saluto all’amatissimo Papa, il gusto Franciscus stia godendo di un rinnovato successo, un ulteriore contributo ai buoni affari del periodo.

Non sappiamo se anche i cardinali a Roma in questi giorni in vista del Conclave abbiano apprezzato l’idea di Del Monte, ma una cosa è certa: visto il successo dell’operazione, il gelatiere romano seguirà con attenzione lo svolgersi dell’elezione papale, e alla fumata bianca si darà immediatamente da fare: “sicuramente penseremo ad un nuovo sapore appena ci sarà il nuovo Papa!”