Per confrontarsi sul futuro Papa “il ristorante meglio che Santa Marta”

Non vogliamo essere sacrileghi (magari un po’ sì) in un momento tanto solenne per la Chiesa Cattolica come quello in cui i cardinali si radunano a Roma in vista dell’elezione del prossimo Papa, ma è innegabile che un evento di simile portata abbia le sue ricadute anche in ambiti decisamente più terreni, come quello della ristorazione.

A confermarlo, con qualche gustoso aneddoto, l’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, raggiunto dal Corriere della Sera in una pausa tra le messe dei novendiali, i nove giorni di lutto previsti dopo i funerali solenni del pontefice.

“Meglio al ristorante che a Santa Marta”

I giorni che conducono al Conclave sono occasione di vivace confronto tra i porporati di tutto il mondo, stiamo pur sempre parlando dell’elezione di un capo di stato, e i luoghi dove si fa la vera politica sono raramente le sedi ufficiali. Confida Pecorari: “vi assicuro che è meglio farlo parlando al ristorante piuttosto che a Santa Marta: fuori a tavola, infatti, si può stare più tranquilli e soprattutto lontani da orecchie indiscrete. L’unico problema è finire la cena prima delle 22.30 sennò poi all’ingresso petriano bisogna chiedere il permesso alle guardie svizzere per rientrare”.

Già, ma quali ristoranti? l’ex arcivescovo non ha dubbi: “ieri sera col mio amico cardinale Mario Zenari, veronese, nunzio apostolico in Siria, siamo stati al ristorante La Taverna, all’angolo tra via Candia e via Tunisi e ci siamo spazzolati degli ottimi carciofi alla romana che non vi dico. Un piatto che a lui lo fa impazzire, mica li trova i carciofi in Siria…”.

Può capitare di imbattersi in dei cardinali anche a La Rustichella, trattoria e pizzeria senza pretese a due passi dal Vaticano, e da Marcantonio a Borgo Pio, gettonatissimo grazie alla sua carbonara e ugualmente a portata di Santa Sede. Attenzione però, perché il cosiddetto “effetto giubileo” che ha visto già dall’anno scorso rincari anche del 300% su hotel, b&b, bar e ristoranti nella capitale , non risparmia nemmeno i religiosi, e Pecorari lo sa bene: “ho raccomandato però, soprattutto ai miei amici inglesi e americani, di lasciare in collegio la veste rossa e di mettersi in tasca l’anello cardinalizio, perché gli osti sennò se ne approfittano e li stangano soprattutto sul vino”.

Le berrette rosse d’altronde sembrano essere molto attente ai conti, anche quando si concedono un momento di relax: “non posso dirvi il nome perché è un mio caro amico, ma un cardinale straniero che pensava fosse tutto gratis ha invitato in stanza un po’ di colleghi per chiacchierare dopo cena e così presto hanno finito tutti i liquori mignon del frigo-bar. Solo che poi lui se li è ritrovati sul conto e c’è rimasto male”.