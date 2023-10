A Torino apre Pressato, locale di specialty coffee ed editoria indipendente

Pressato Coffe and Books, locale dedicato allo specialty coffee e all'editoria indipendente, sta per aprire a Torino in zona Quadrilatero.

di Luca Venturino 21 Ottobre 2023

Una vetrina per gli appassionati di caffè, sì, ma anche destinata a essere uno spazio di esposizione e confronto per l’editoria indipendente e per il visual design. Si chiama Pressato Coffee and Books il nuovo specialty coffee nato nel pieno cuore del Quadrilatero, Torino, in via Bellezia 16B, che prepara il suo debutto assoluto nella scena sabauda con una doppia inaugurazione, prevista per il 3 e il 4 di novembre.

Tanto informazioni, ce ne rendiamo conto – meglio fare un passo indietro e ricominciare dall’inizio. Pressato Coffe and Books è, come d’altro canto suggerisce lo stesso nome del locale, un progetto che mira a unire il mondo dell’espresso di alta qualità e quello dell’editoria artistica indipendente. Poche ma ben definite la linee guida: attenzione alle materie prime, approvvigionate attraverso una catena trasparente e sostenibile; e attenta promozione della scena artistica indipendente.

Pressato Coffee and Books: tutti i dettagli sulla nuova apertura

Il primo protagonista della scena non può che essere il caffè, naturalmente, con chicchi di altissima qualità monorigine della torrefazione Dropstery, realtà locale che garantisce, come accennato nelle righe precedenti, una lavorazione sostenibile e trasparente dalla coltivazione del chicco fino alla tostatura.

Una selezione attenta e consapevole che trova poi una piena continuità nella fase di estrazione (effettuata attraverso una Faema e61) e infine durante la degustazione, in modo tale da rendere i consumatori pienamente consapevoli delle caratteristiche organolettiche.

La seconda anima di Pressato Coffee and Books, quella dedicata per l’appunto all’editoria indipendente e al visual design, comincia a trapelare già nell’arredamento stesso del locale – il mobilio tipico delle tipografie a caratteri mobili debitamente convertito in tavoli e credenze – per poi trovare una piena consacrazione nella seconda sala, adibita per l’appunto a spazio espositivo e libreria, dove i clienti potranno acquistare libri e prodotti editoriali artistici realizzati con tecniche di stampa analogiche e artigianali come la stampa letterpress.

Pressato nasce dalla comunione nelle visione e nelle idee di Nello russo e Diego Moriondo, e come accennato in apertura di articolo terrà la usa inaugurazione venerdì 3 e sabato 4 novembre dalle ore 17 fino alle 21, con ingresso libero e ospite d’eccezione l’artista di origini ucraine Sergei Sviatchenko.

Un doppio appuntamento, dunque, nel corso del quale Sviatchenko presenterà il suo ultimo volume Close up and private, un progetto artistico che si pone come obiettivo l’esplorazione dei dettagli della moda attraverso la tecnica della fotografia e del collage composto con gli scatti “personali” e ravvicinati effettuati negli ultimi quindici anni.