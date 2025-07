A tre mesi dall’apertura, il ristorante dei Cerea e Louis Vuitton è già nella Michelin

Puntualissimo come ogni mese è arrivato il bollettino di luglio che ci aggiorna sull’attività inesorabile degli ispettori Michelin sul territorio italiano: un appuntamento ormai fisso per gli appassionati, che tra i nuovi locali menzionati prendono appunti per segnarsi i potenziali stellati, bib gourmand e stellati verdi premiati nella prossima cerimonia ufficiale.

E a proposito di potenziali stellati, ad aprire la lista è un nome che, visto il prestigio delle parti coinvolte, non sorprende nessuno, se non per la rapidità con cui gli ispettori gommati hanno presto nota.

DaV by Da Vittorio Louis Vuitton

L’apertura del ristorante firmato dal gruppo Da Vittorio è di questo aprile, e appena tre mesi dopo è già in guida: nulla di inaspettato, ovviamente, lo star power gastronomico e la solidità della famiglia Cerea non hanno rivali in Italia, e la collaborazione con un marchio come quello di Louis Vuitton non potevano che attirare immediatamente la curiostià degli ispettori della guida rossa, rispondendo con un servizio decisamente all’altezza.

La zona è vocata al lusso, siamo in via Montenapoleone, e la cucina “rivendica in pieno l’italianità della proposta gastronomica, seppur rivisitata alla luce di un gusto più moderno e adatto anche al contesto e alla clientela”.

Sono molte le voci secondo cui questa apertura fosse una prova generale per un ingresso di LVMH nel capitale del gruppo Da Vittorio, e probabilmente una stella Michelin in tempi rapidi sarebbe di buon auspicio.

Quello di Da Vittorio non è l’unico grande nome di questo aggiornamento estivo degli ingressi in guida: tra le new entry c’è anche Gennaro Esposito, collaboratore di lusso di un pezzo di storia milanese, il Don Carlos, che dopo 160 anni di storia inaugura un nuovo corso, scegliendo il bistellato di Vico Equense come mentore.

