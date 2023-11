Absolut Vodka ha lanciato un profumo ispirato all’Espresso Martini

di Luca Venturino 8 Novembre 2023

Lungi da noi volere smorzare l’entusiasmo, ma vi immaginate di essere fermati dai Carabinieri e, tirando giù il finestrino, rilasciare una nettissima fragranza di Espresso Martini? Un ottimo biglietto da visita, non c’è ombra di dubbio: vi risparmiereste la noiosa prassi del “patente e libretto” per approdare immediatamente all’adrenalina del palloncino. Si tratta dell’ultima trovata di Absolut Vodka, che ha per l’appunto rilasciato un profumo ispirato al celebre cocktail in collaborazione con il marchio di liquori al caffè Kahlúa e la profumeria Imaginary Authors.

Blend No. 83 – questo il nome del profumo in questione – è disponibile per l’acquisto in edizione limitata, e i fortunati che riusciranno ad accaparrarsene una copia – alla modica cifra di 105 dollari, tra parentesi – potranno anche ricevere una “bottiglia di cristallo simile a una coupé di martini”.

Absolut Vodka si lancia nel mondo del profumo

Il nuovo profumo targato Absolut Vodka si profila, in altre parole, come l’ideale per comunicare al resto del mondo la vostra passione per il cocktail – compresi i vostri parenti più bigotti, che d’altronde il pranzone di Natale è sempre più dietro l’angolo; gli amici che si sono ripromessi di bere un po’ di meno e, come accennato, gli agenti delle forze dell’ordine pronti ad abbassare la paletta al vostro passaggio.

Blend No. 83 è stato progettato, si legge in un comunicato aziendale, per avere l’aroma di “cioccolato fondente, rum di canna da zucchero, caffè arabo, schiuma vellutata e muschio notturno”; e le sue spedizioni in tutto il mondo dovrebbero prendere il via nel corso delle prossime settimane.

“Come la maggior parte degli appassionati di Espresso Martini, non ne abbiamo mai abbastanza del profilo aromatico vellutato e riscaldante del cocktail”, ha dichiarato Matt Foley, vicepresidente marketing di Absolut Vodka e Kahlúa. “Durante le festività, vogliamo diffondere l’allegria di Espresso Martini e quale modo migliore per mettere di buon umore le persone se non con il profumo (e il cocktail) imperdibile della stagione?”

In alternativa, se voleste evitare di spendere circa un centinaio di dollari per poi avere lo stesso profumo di un cocktail, potreste provare a inzuppare personalmente i vostri vestiti in un Espresso Martini e lasciarli asciugare un po’ al sole, con buona pace di Absolut Vodka e compagnia bella: non possiamo garantire sull’efficacia del metodo (e vi toccherà chiudere un occhio, o forse anche tutti e due, per quanto riguarda le eventuali macchie), ma il vostro portafoglio vi ringrazierà – e vi pare poco, di questi tempi?