Aceto Balsamico di Modena Igp, il Consorzio annuncia la nascita del Distretto del Cibo

di Luca Venturino 6 Settembre 2022

Il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp ha di recente annunciato l’istituzione del rispettivo Distretto del Cibo – un organismo addetto alla promozione, allo sviluppo e alla tutela del prodotto in questione, valorizzandone allo stesso tempo la filiera, la cultura e la tradizione dei territori di provenienza. Con tale riconoscimento, per di più, il Consorzio allargherà le proprie competenze allargando la propria competenza anche alle politiche di promozione e valorizzazione del territorio, delle produzioni agroalimentari locali e perfino dell’intera filiera di riferimento.

Esattamente come gli altri Distretti del Cibo emiliani (come quello del Prosciutto di Modena, nato appena una settimana fa), anche quello relativo all’Aceto Balsamico di Modena Igp vanta un forte legame al territorio, nel cui contesto ha declinato una identità storica omogenea frutto della felice integrazione fra attività agricole e attività locali.

“Una splendida notizia, un risultato di grande importanza per il nostro comparto” ha commentato a tal proposito Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp “che rappresenta un meritato riconoscimento del valore economico, culturale e tradizionale del nostro prodotto e del suo ruolo all’interno del panorama agroalimentare nazionale. È anche il giusto riconoscimento al lavoro di imprenditori lungimiranti che in soli 40 anni hanno valorizzato questo prodotto legato alla storia di Modena, portandolo nelle cucine e nelle case di tutto il mondo e che consentirà di render più visibile e attrattivo il territorio portando benefici concreti non solo a tutti i produttori di Balsamico”.