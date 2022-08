Acqua frizzante sparita dai supermercati: manca la CO2. A rischio anche la birra

di Manuela 15 Agosto 2022

Fate fatica a trovare l’acqua frizzante nei supermercati? Beh, non siete i soli: in Italia l’acqua minerale frizzante sta pian piano sparendo dagli scaffali. E tutto per colpa della mancanza di CO2 che sta mettendo a rischio diversi settori. Fra cui anche quello della birra.

Il problema non riguarda le acque effervescenti naturali. Inoltre non ci sono problemi neanche per le acque carbonate imbottigliate in impianti che producono da soli la propria anidride carbonica. Il problema riguarda le acque frizzanti rifornite da altre aziende produttrici di anidride carbonica.

Secondo i dati riportati da Repubblica, nella GDO mancano all’appello circa mille miliardi di litri di acqua frizzante. E non pensiate che il problema riguardi solamente le acque frizzanti: i prossimi settori ad entrare in crisi per lo stesso motivo potrebbero essere quello della birra, delle saldature e degli impianti medicali.

Il guaio è che il processo industriale che porta a produrre la CO2 richiede parecchia energia. E con i costi folli dei carburanti e dell’elettricità, ecco che aziende come la Yara International di Ferrara, specializzata nella produzione di anidride carbonica e capace di rifornire di CO2 il 30% delle aziende italiane, non riescono più a stare dentro ai costi di produzione.

Il fatto è che, come sempre accade in questi casi, questi aumenti di prezzi finiranno inevitabilmente con l’aumentare i prezzi delle bottiglie. Quindi a farne le spese saranno anche i consumatori.

E non va meglio a chi produce bibite gassate: aranciate, le varie cola, il chinotto e pure la cedrata necessitano di essere addizionate di anidride carbonica. Al momento si salva solo lo stabilimento Coca-Cola di Nogara (VR) in quanto produce da sé la CO2 che gli serve.

Vuoi sapere perché manca la CO2? Ecco qui un nostro approfondimento che ti spiegherà meglio la situazione attuale. E comunque non siamo i soli a lamentare la carenza di CO2: la stessa cosa succede anche nel Regno Unito che parla di problemi nella produzione della birra, ma anche di disguidi negli alimenti refrigerati.