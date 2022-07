Acqua potabile fresca e gratis: Roma combatte il caldo con un’app che indica i punti di distribuzione

di Manuela 20 Luglio 2022

Come trovare acqua potabile fresca e gratis a Roma? Semplice: scaricando l’apposita app che la Protezione Civile ha realizzato per indicare i punti di rifornimento.

Visto che a Roma sono previsti in questi giorni anche temperature di 40 gradi all’ombra, ecco che la Protezione Civile ha ideato un piano per far sì che i romani e i turisti possano trovare acqua fresca da bere, gratis, in modo da contrastare le ondate di calore.

Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma, ha spiegato che, grazie ad Acea, hanno realizzato un’app gratuita capace, tramite una funzione di geolocalizzazione, di trovare i 50mila punti di erogazione di acqua potabile sparsi per tutta Roma, fra cui i nasoni, le fontane storiche e le casette dell’acqua (ricordiamo che anche in altre città come Milano, dove sono state emanate ordinanze anti siccità, le fontanelle d’acqua sono comunque rimaste attive).

A Roma, soprattutto nel Centro, c’è una fonte d’acqua ogni 300-500 metri. Grazie all’app i romani e i turisti potranno sapere quale sia la fontanella più vicina a loro, con acqua fresca del tutto gratuita: si tratta di un servizio di acqua a Km zero che non esiste in altre città.

Inoltre rimane attivo anche il servizio di distribuzione di bottigliette d’acqua in plastica in caso di emergenza, come succede, per esempio, quando c’è un blocco stradale (per sostentare gli automobilisti bloccati in fila sotto il sole) o quando c’è un incendio.