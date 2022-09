Acqua, secondo uno studio berla aiuterebbe a combattere lo stress e migliorare l’umore

di Luca Venturino 6 Settembre 2022

Per allontanare la fastidiosa sensazione di avere l’acqua alla gola non c’è niente di meglio di un bicchiere d’acqua. Un paradosso? Forse, eppure la scienza non mente: secondo un il più recente studio redatto dall’Osservatorio Sanpellegrino esiste un legame particolarmente significativo tra l’idratazione e lo stress o, in altre parole, sulla quantità di acqua che assumiamo e il sistema emotivo del nostro corpo: l’assunzione di acque a base di minerali come il magnesio e il sodio, ad esempio, è in grado di aiutarci ad affrontare al meglio ostacoli come cali di energia e di efficienza.

Importante notare, infatti, che magnesio e sodio sono per l’appunto “micronutrienti con un ruolo chiave per la regolazione dell’umore, e agiscono quindi in maniera significativa nel ridurre i livelli stress”, come spiega il professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio e membro della International Stockholm Water Foundation, a proposito del legame tra idratazione e stress. Tenere (e bere, beninteso) un bicchiere d’acqua sulla scrivania mentre lavoriamo, in altre parole, contribuirebbe a migliorare il nostro umore: dopotutto condurre uno stile di vita sano, partendo dalle solide basi di una corretta idratazione e una buona alimentazione, è fondamentale per gestire le molteplici pressioni della vita quotidiana – aggiungiamoci pure un po’ di birra (ma senza esagerare) per potenziare le ossa e saremo invincibili.

“Lo stress può causare disidratazione e la disidratazione, a sua volta, può causare stress” ha spiegato a tal proposito il professor Zanasi. “Per interrompere questo circolo vizioso è opportuno assumere nella nostra routine quotidiana il giusto quantitativo d’acqua, all’incirca otto bicchieri, per evitare i sintomi tipici della disidratazione come l’aumento della frequenza cardiaca, nausea, affaticamento e forti mal di testa”.