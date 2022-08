Alcolici, bere più di sei drink a settimana aumenta il rischio di problemi alla salute (cancro incluso)

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

Non dovrebbe affatto essere un segreto che il consumo di alcolici non faccia bene alla salute. A ricordarlo, tuttavia, sovente si viene bollati come antipatici o guastafeste: la realtà, tuttavia, è che l’abitudine ad alzare il gomito può portare a numerosi problemi di salute – cancro incluso. Secondo il più recente rapporto redatto dal Canadian Center on Substance Use and Addiction (CCSA), che andrà a costituire ufficialmente le linee guida nazionali per il consumo, bere più di sei drink (dove un drink equivale a una bottiglia di birra o a un calice di vino) a settimana aumenta considerevolmente il rischio di incappare in problemi di salute – un limite che si abbassa ad appena tre a settimana nel caso delle donne.

“Quando si tratta di alcol, meno è meglio” ha spiegato a tal proposito Catherine Paradis, ricercatrice senior e analista politico presso CCSA e co-presidente del Canada’s Low Risk Alcohol Drinking Guidelines. “Tutti dovrebbero cercare di ridurre il proprio consumo”. L’idea dell’ente è che i rischi associati all’alcol dovrebbero di fatto scavalcare la dimensione prettamente formale della raccomandazione e approdare anche su bottiglie, etichette e lattine – un po’ come per le sigarette, per intenderci: se poi i consumatori decideranno di usare effettivamente tali informazioni, buon per loro. “Sappiamo che sarà sorprendente e alcune persone potrebbero anche essere sconvolte per questo” ha spiegato ancora Paradis. “Ma non ci siamo imbarcati in questo progetto per vincere un concorso di popolarità. Siamo scienziati, e le persone hanno il diritto di sapere”.

Nel rapporto in questione sono stati impiegati gli sforzi di quattro comitati di esperti, che hanno esaminato diverse dozzine di studi su alcol e problemi di salute declinandoli in modelli matematici: “Abbiamo scoperto che l’alcol non è né buono né cattivo per la protezione contro alcune malattie cardiovascolari” ha proseguito Paradis. “Il messaggio principale che vogliamo trasmettere con questo è che nel complesso, l’alcol non fa bene alla salute e che quando si tratta di alcol, bere di meno è meglio”.