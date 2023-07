Ad Halloween le caramelle potrebbero costare di più: manca lo zucchero

di Manuela Chimera 26 Luglio 2023

Negli USA scatta l’allarme per le caramelle in vista di Halloween (che non è mai troppo presto per parlarne, non importa se non siamo neanche a Ferragosto!). I produttori, infatti, hanno lanciato un allarme carenza zucchero che potrebbe comportare un aumento dei prezzi per questi dolciumi.

Negli USA manca lo zucchero per le caramelle?

Il fatto è che le scorte di zucchero necessarie per produrre le caramelle stanno diminuendo, cosa che ha portato le aziende produttrici di dolciumi ad aumentare i costi e, in alcuni casi, a ridurne la produzione.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i produttori di caramelle sostengono che la carenza di zucchero dipenda da una discutibile politica agricola del paese che impone che almeno l’85% degli acquisti di zucchero negli Stati Uniti derivi da trasformatori nazionali. Tuttavia, secondo i coltivatori e i trasformatori di zucchero, non è colpa delle politiche agricole: l’attuale aumento dei prezzi e la carenza relativa di zucchero vanno ricercati altrove.

A maggio i prezzi della canna da zucchero grezza sono arrivati a quota 42,56 centesimi per libbra, il prezzo più alto mai raggiunto finora sin dal mese di gennaio 2011. I prezzi dello zucchero di barbabietola raffinato del Midwest, invece, sono aumentati a quota 62 centesimi per libbra. E si prevede che durante il raccolto del prossimo anno, l’offerta di zucchero calerà ulteriormente del 2,3%.

Kirk Vashaw, presidente della Spangler Candy con sede nell’Ohio, ha spiegato che la sua azienda sta faticando a tenere il passo per quanto riguarda la produzione visto che lo zucchero scarseggia. Per tale motivo, è stato costretto a rifiutare diversi ordini di caramelle che non era in grado di evadere, finendo col produrre circa 50 milioni di bastoncini di zucchero in meno rispetto all’anno scorso.

Stessa cosa è successa anche alla Atkinson Candy Company del Texas: non hanno abbastanza zucchero per poter evadere gli ordini e sono arrivati a finire quasi le scorte prima di trovare recentemente un fornitore dalla Colombia.

Secondo gli analisti, in teoria ad Halloween non dovrebbe esserci una carenza importante di caramelle grazie alle scorte dei produttori. Quello con cui gli americani dovranno avere a che fare, invece, saranno gli inevitabili aumenti di prezzo. Ovviamente i produttori rassicurano tutti: gli aumenti dei prezzi ci saranno, ma saranno contenuti e non saranno estremi. Già, e noi ci crediamo, vero? Solitamente quando viene detto di non preoccuparsi è proprio il momento in cui bisogna preoccuparsi di più (in questo caso soprattutto il portafoglio dovrebbe allarmarsi).