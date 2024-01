Adnkronos risponde alla stories di Lorenzo Biagiarelli

Botta e risposta, da una parte e dall’altra – Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, risponde a Lorenzo Biagiarelli. Vale la pena fare un breve riassunto: la cosiddetta pietra dello scandalo sarebbe l’esclusione di quest’ultimo dalla Festa del Bio (evento gastronomico dedicato all’alimentazione biologica che si terrà in quel di Milano in data 9 marzo) in quanto “troppo esposto”.

Parole che, come certamente avrete potuto intuire, derivano dal coinvolgimento di Lorenzo Biagiarelli nella tragica vicenda della pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano. Lo chef televisivo e influencer aveva preso la via dei social per spiegare che non era stato contattato dall’Adnkronos per verificare la notizia, e poi spiegato come quanto riportato dall’agenzia stampa fosse, di fatto, falso.

La risposta dell’Adnkronos a Lorenzo Biagiarelli

Come accennato in apertura di articolo la risposta da parte dell’Adnkronos non si è fatta attendere – risposta firmata dal direttore Davide Desario, che comincia con il confermare quanto riportato nelle righe precedenti: “Biagiarelli, il quale era stato coinvolto in passato nella kermesse (in rete si trovano le prove), quest’anno non è stato chiamato perché secondo lo staff dell’organizzazione “E’ troppo esposto” dopo il tragico suicidio della ristoratrice di Lodi” si legge nel testo. “Tutto questo lo confermiamo”.

Segue il nocciolo del ragionamento: “Tutti sanno che se si vuole una rettifica su un organo di stampa bisogna farne richiesta a norma di Legge e laddove non venisse accolta l’interessato può rivolgersi alla magistratura” continua Desario. “All’Adnkronos non è giunta alcuna richiesta a norma di legge da parte di Lorenzo Biagiarelli. Al sottoscritto sono arrivati solo dei “messaggi” privati e nemmeno dal diretto interessato. Un po’ come se invece di fare ricorso al prefetto o al Giudice di Pace contro una multa giudicata ingiusta, un automobilista facesse scrivere privatamente al comandante dei vigili”.

Ragionamento che, a onore del vero, non fa una grinza – quello di Desario, oltre a essere un tentativo di tutelare l’agenzia stampa di cui è direttore e il lavoro dei suoi colleghi, legge come un invito a seguire l’iter legislativo per la rettifica.

Ma torniamo a noi, e alla risposta dell’Adnkronos. Il testo prosegue mostrando gli screenshot dei messaggi pubblicati su Instagram tanto da Lorenzo Biagiarelli quanto dalla sua compagna, Selvaggia Lucarelli, per smentire quanto originariamente riportato circa l’invito alla Festa del Bio; ma che Desario descrive come accuse verso l’agenzia stampa “di avere dato una falsa notizia”.

“Noi, donne e uomini dell’Adnkronos, continueremo a fare il nostro lavoro con passione e rigore” conclude Desario. “Ci capiterà di sbagliare e come sempre saremo pronti con tutti e a fare il nostro dovere correggendo gli errori. Anche con Biagiarelli e Lucarelli. Ma non è davvero questo il caso”.