La “Festa del Bio” sostiene di aver escluso Biagiarelli, ma lui smentisce

Lorenzo Biagiarelli torna sui social dopo la vicenda della ristoratrice morta annegata (questo il verdetto dell’autopsia), ma lo fa per una smentita. La “Festa del Bio”, infatti, così come riportato dall’Adnkronos, avrebbe escluso Biagiarelli dalla manifestazione, ma a quanto pare non è affatto andata così.

Lorenzo Biagiarelli e la storia della Festa del Bio

Come mostrato anche dagli screenshot della notizia pubblicata sull’Adnkronos e riportati sulle Storie di Biagiarelli, la testata sosteneva come la Festa del Bio (si tratta di un evento gastronomico tutto dedicato all’alimentazione biologica e che si terrà a Milano il 9 marzo, presso Palazzo Giureconsulti) avesse escluso Biagiarelli in quanto “Troppo esposto”.

Come vedete nello screenshot, secondo quanto scritto, Biagiarelli, presente nelle passate edizioni, non sarebbe stato presente in questa in quanto l’organizzazione dell’evento avrebbe deciso di “non prendere in considerazione la sua presenza a xausa della troppa esposizione mediativa sul caso di Lodi”.

Ebbene, pare che non sia andata proprio così. Il diretto interessato, Biagiarelli per l’appunto, è tornato sui social (da quanto era scoppiato il caso di Lodi non aveva più postato nulla, saltando anche la partecipazione a È subito mezzogiorno, tanto che anche Antonella Clerici aveva spiegato che, per ovvi motivi, sarebbe stato assente, ma che sarebbe comunque tornato fra un po’) dichiarandosi alquanto sorpreso di quanto riferito dall’Adnkronos.

Biagiarelli ha spiegato che, prima di tutto, non è stato contattato dall’Adnkronos per confermare o meno la veridicità di questa notizia. Inoltre è del tutto falso quanto riportato: non solo non ha mai ricevuto nessun invito da parte degli organizzatori della Festa del Bio per questa edizione, ma addirittura negli ultimi sei anni non è mai stato il protagonista degli eventi di questo festival.

Biagiarelli non aggiunge altro, ma diciamo che il suo messaggio è stato abbastanza chiaro. Non possiamo fare a meno di chiederci, però, da dove sia saltata fuori quella che si è dimostrata essere una fake news. Suppongo che non lo sapremo mai.

Per curiosità siamo andati anche a spulciare gli account social della Festa del Bio, per vedere se ci potesse essere qualche cosa lì che potrebbe aver generato tale voce, ma gli account sono aggiornati diverso tempo fa: su Facebook l’ultimo post è del 6 ottobre 2023, su Instagram di 14 settimane fa e su X anche siamo fermi a settembre scorso. Quindi appare improbabile che tutto sia partito da qui. Ma da dove è nata questa voce prontamente smentita da Biagiarelli?