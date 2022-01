Adriana Restano è morta: addio alla chef italiana famosa in Spagna

Ancora un lutto nel mondo della ristorazione: è morta Adriana Restano, chef italiana molto famosa in Spagna.

Lutto nel mondo della ristorazione: è morta Adriana Restano, chef italiana famosa in Spagna. La chef si è spenta il 30 dicembre 2021 all’età di soli 44 anni, “rapidamente e per cause naturali”.

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, Adriana Restano è morta improvvisamente a causa di un ictus. I funerali si sono già svolti a Madrid, mentre a Sant’Ilario rimane il dolore dei parenti, i Cantarelli da parte materna e i Restano da parte paterna.

Adriana era nata in Italia, ma da parecchio ormai viveva in Spagna. Qui aveva aperto un ristorante proprio a Madrid, il Nina Pasta Bar, diventato uno dei punti di riferimento della cucina italiana nel paese. Il nome del suo ristorante era quello della nonna: nata ad Apice, in provincia di Benevento, secondo Adriana era una cuoca mondiale. È stata lei a insegnare ad Adriana le sue ricette segrete, quelle che ancora adesso preparava nel suo ristorante, anche se con un tocco italo-spagnolo.

Ma non solo: sulla tv pubblica spagnola era diventata il volto simbolo della cucina italiana.

La sua carriera era iniziata quando frequentava a Parma l’università di Scienze e tecnologia dell’Alimentazione. All’epoca aveva vinto una borsa di studio per andare in Spagna.

Sulle prime sembrava che dovesse rimanere solamente pochi mesi qui, ma ben presto Adriana aveva deciso che Madrid sarebbe diventata la sua nuova casa. A 25 anni, infatti, si era trasferita definitivamente in Spagna.

Grazie al suo talento culinario e al suo rapporto col pubblico, ecco che a livello televisivo era molto famosa in Spagna: era ospite fissa del programma Banana Split, condotto dal giornalista Mikel Iturriaga su La 2 de Tve.

Proprio Iturriaga su Twitter ha voluto dare l’ultimo saluto all’amica e collega di sempre: “È stata una delle persone più gentili, simpatiche, affettuose, collaborative, professionali e entusiaste che ho incontrato nel mio lavoro di giornalista. Ci mancherai amica”.

