Adriano Grosoli è morto: addio a uno dei padri dell’Aceto Balsamico

di Manuela 13 Maggio 2022

Lutto in Italia: è morto Adriano Grosoli, uno degli storici padri dell’Aceto Balsamico, nonché titolare dell’Aceto Balsamico del Duca. Grosoli si è spento all’età di 93 anni dopo una breve malattia: solamente il 2 maggio scorso aveva festeggiato il suo 93esimo compleanno.

Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia. Mariangela Grosoli, figlia di Adriano e attuale presidente dell’azienda e del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, ha dichiarato che il loro Adriano li aveva lasciati. Mariangela lo ha ricordato come un grande papì e un tenero nonno. Queste le sue parole: “Il suo esempio di amore per la famiglia, di passione per il lavoro, di stima e rispetto per i suoi collaboratori ci accompagnerà per sempre”.

Originariamente erano stati quattro gli imprenditori del settore che, negli anni Sessanta, avevano sdoganato l’aceto balsamico da mero condimento per le cantine domestiche a prodotto ambito nell’industria, conducendo così l’aceto balsamico nei mercati esteri tramite fiere in Europa e negli Stati Uniti e trasformando “l’oro nero” in una vera e propria eccellenza del Made in Italy (nel 2021 sono stati prodotti 100 milioni di litro di Aceto Balsamico di Modena).

Adriano, imprenditore originario di Spilamberto, in provincia di Modena, era l’ultimo di questi quattro pionieri ancora in vita.