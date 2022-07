Adriano Pacifico, il cuoco scomparso viene avvistato in Provenza: “Fa l’elemosina, è senza soldi”

di Luca Venturino 20 Luglio 2022

Appena una manciata di ore fa vi raccontammo della vicenda di Adriano Pacifico, un giovane cuoco originario di Modena scomparso mentre stava affrontando il Cammino di Santiago di Compostela. L’ultimo contatto con la madre, attraverso il cellulare di uno sconosciuto, è avvenuto in Francia, ma la donna non è riuscita a capire in quale località si trovasse effettivamente suo figlio. Comprensibilmente preoccupata, Grazia Mansueto – questo il nome della madre – ha dunque deciso di formalizzare una denuncia in Francia: nelle ultime ore le forze dell’ordine locale sono state bombardate dalle segnalazioni, ma una in particolare, proveniente dalla Provenza, rappresenta una pista plausibile.

Il cuoco sarebbe stato avvistato nella città di Evenos, e più precisamente nei pressi di una stazione di servizio. Qui, rivolgendosi al proprietario, il giovane sarebbe stato sentito lamentarsi di non avere più soldi – una condizione verosimile: il suo conto in banca risulta essere stato prosciugato da una serie di prelievi avvenuti a Tolone -, ottenendo una bottiglia d’acqua per dissetarsi. Più tardi il giovane sarebbe anche stato notato mentre faceva l’elemosina nelle zone limitrofe, chiedendo soldi e sigarette. “Il viaggiatore si trovava in questi ultimi giorni dalle parti di Evenos” si legge nel quotidiano francese Varmatin, che ha riportato la segnalazione. “Nonostante fosse inizialmente scettico, quando gli si parla di una bicicletta con dei bagagli e una bandiera italiana, un dipendente del panificio Le Moulin d’Ivaldi, sul bordo della Rdn8, è sicuro di averlo visto e riconosciuto da un’immagine pubblicata sul giornale martedì”.