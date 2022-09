Agricoltura: arriva il nuovo bando sui contratti della filiera agroalimentare

di Manuela 26 Settembre 2022

Buone notizie da parte del Ministero delle Politiche agricole e per l’agricoltura in generale: il Ministero e il CDP hanno firmato la Convenzione che regola i finanziamenti agevolati (quelli a valere sul cosiddetto “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”) in vista del lancio del nuovo bando sui contratti di filiera del settore agroalimentare e di quello agro-energetico.

Con i precedenti bandi, erano stati stipulati circa 350 contratti, con più di 340 imprese attive nel settore coinvolte e 280 milioni di euro. Per quanto riguarda gli investimenti che potranno beneficiare delle agevolazioni, ecco che ci sono alcuni punti a cui fare riferimento: